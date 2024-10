Hadházy szerint bűncselekménygyanús, ami a Magyar Péter vezette Diákhitel Központban történt

Hadházy Ákos szerint csak az ellenzék tehetetlensége miatt léphetett színre Magyar Péter. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Hadházy a mostani interjúban jelezte: kevesebbért is tartott már korrupcióinfót, mint amiket Magyar a Diákhitel Központ vezéreként aláírt. Hadházy azt is elmondta, ha igaz, amit a KEHI leírt, az bűncselekménygyanús. Arra a felvetésre, hogy miért nem a Tisza Párt tagja (pedig legutóbb is fellépett a rendezvényükön a köztelevíziónál tartott összejövetelen),

Hadházy ismét visszatért a Diákhitel Központ ügyéhez és elmondta, éppen a Diákhitel Központ szerződései miatt tartja távol magát a Tisza Párttól.

Magyar Péter valószínűleg annak sem fog örülni, hogy Hadházy szerint Magyar hirtelen jött népszerűsége nem a személyének szól, hanem az ellenzék hosszú ideje tartó tehetetlenségének.