Gyurcsány Ferenc megtalálta rendszerének nyerteseit: ön is köztük van?

Parázs vita a parlamentben: megfejtették, mi a hasonlóság Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter között (VIDEÓ)

„Gyurcsány Ferenc is felhasználta a feleségét a meggazdagodásához, de ő nem hallgatta le. Ezt is legyőztük. Azt is lefogjuk” – mondta Menczer Tamás.