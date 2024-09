Ellenben a Sparral most azonnal tudunk mit kezdeni! Ráadásul semmiből nem áll! Egyszerűen hirdessünk bojkottot ellenük. Normális és tisztességes magyar ember mától be ne tegye lábát egyetlen Spar-üzletbe sem. Drágák is, szarok is, ráadásul aljas gazemberek is. Ezek ne új befektetéseket hajtsanak végre nálunk, hanem takarodjanak innen a büdös francba, de örökre!

Szóval, adjátok tovább, terjesszétek, és vegyétek komolyan: mától nem megyünk a Sparba, soha, semmiért. Oda le, a Facebook s az egyéb szociális média rettenetes bugyraiba, és természetesen a túloldali sajtó pöcegödrébe üzenjük, jó hangosan:

ÁDÁM

E gyáva népet meg nem átkozom,

Az nem hibás, annak természete,

Hogy a nyomor szolgává bélyegezze,

S a szolgaság, vérengző eszközévé

Sülyessze néhány dölyfös pártütőnek.

Csak egyedűl én voltam a bolond,

Hivén, hogy illyen népnek kell szabadság.

S csak ismételni tudjuk: ezek között már nincs sehol nyomor. Csak gyávaság van, szolgalelkűség van az »ellenállás« ócska farsangi jelmezében, s dölyfös, pszichopata pártütők vannak. MSZMP, MSZP, MZP, MP – hamarosan marad egy M. Majd körülvesszük kerítéssel és mutogatjuk.”

***