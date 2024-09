Független és objektív? Így tolják meg a balos médiumok Magyar Péter szekerét

Nyitókép: Képernyőfotó/Sulyok Tamás Facebook-oldala

Magyar Péter nem mondott igazat, amikor Facebook-posztjában arra utalt, Sulyok Tamás nem ment ki személyesen a gátra, a köztársasági elnök közösségi médiás oldalán ugyanis több fénykép és videófelvétel látható arról, hogy az államfő a korábbi napokban felkeresett veszélyben lévő településeket – írja a Magyar Nemzet. A lap szerint számos baloldali orgánum ellenőrzés, kritika nélkül csak Magyar hazugságát közölte, szerinte ilyen szolgai módon járt el például a Telex, a 24.hu, a Népszava és a Magyar Narancs is.

A Magyar Nemzet azt állítja, divat lett mostanában a baloldali médiában a tényellenőrzés, vagyis az, hogy egy politikus, állami vezető állítását összevetik a nyilvánosan elérhető különféle adatokkal, fényképekkel, felvételekkel. Az ellenzéki irányvonalú orgánumok nagyobb része szerint Magyar Péter nyilatkozatait nem kell ellenőrizni, különben kiderülhetne, hogy

a Tisza Párt vezetője nem mindig mond igazat.

A lap felidézi, hogy Magyar Péter szeptember 19-én, déltájban bejegyzéssel jelentkezett a Facebookon. Ebben felháborodásának adott hangot, hogy az államfő nem fogadja, és sok más mellett ezt írta: „És végül egy jó tanács: egy köztársasági elnöknek ilyen súlyos árvízi helyzetben kötelessége lenne a nemzethez szólnia, ha már az nem jut eszébe, hogy meglátogassa a gátakon napok óta megfeszített munkát végző több tízezer önkéntes honfitársát.”

A köztársasági elnök azonban szintén a Facebookon számolt be több látogatásáról, ráadásul korábban. Sulyok Tamás szeptember 16. reggelén, tehát három nappal Magyar posztja előtt kiírta a hivatalos oldalára, hogy a következő napokban személyesen tájékozódik a gátakon. Így is tett, erről tanúskodik a

szeptember 18-i Facebook-videója Neszmélyről és Dunaalmásról,

majd aznap további fotók és egy videó a váci látogatásról.

Ezeken az látható, hogy az államfő, aki a hadsereg főparancsnoka is, katonai ruhában járja körbe a homokzsákokat rakodó, vagyis az árvízi védekezésben tevékenyen részt vevő honvédcsoportokat, de találkozik civil önkéntesekkel is. Államfői bejegyzés – Pilismarótról – szeptember 19-ére, vagyis arra a napra is jutott, amikor Magyar megjelentette a hamis állítását tartalmazó írását.