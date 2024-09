Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Nu, megnéztem a korpulens propagandista által készített videót Bese atya testvérével. Megtudtam, hogy a kettős életet élő pap valójában a Fidesz áldozata. Hát, ez remek. Az egyértelmű – még el is sírta magát –, hogy Borkai Zsolt a Fidesz áldozata. Ex-Vargáné elhajolni sem tudott a hozzávágott százmilliók elől. Majdnem belesérült, nyilvánvalóan a Fidesz áldozata.

Nem is kérdés, hogy Simonka György a Fidesz áldozata. Most meg ez. Gondolom, öt perc múlva Novák Katalin is előmászik, hogy ő igazából a Fidesz áldozata. Nekem se jachtos videóm nem volt, se meleg partys, se igazgatósági tagságom, se büntetőügyem, mégis kizártak onnét, mégsem úgy élem az életem, hogy bárkinek az áldozata lennék. Valamit rosszul csinálok.”

***