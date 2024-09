Cápák, aligátorok, több millió halott – mindez az árvíz miatt

Holnapután (Intercom, 20th Century Fox)

A 2004-es, Roland Emmerich-féle Holnaputánban is több napig esik, majd eljön az áradás, és bár ott egy komplex katasztrófa-kombinációval néz szembe az emberiség, az árvíz már eleve rengeteg áldozatot követel. Hasonlóképpen a 2009-es világvége-filmhez, a 2012-höz, amivel a német rendező (még mindig Emmerichről beszélünk) sokadik alkalommal bizonyította, hogy imádja megtizedelni a civilizációnkat. De a 2017-es Oceans Rising is hasonló hullámokat lovagol meg, csak hát na, a Föld mellett itt a minőség is egészen víz alá került.

De hát nem is érdemes mást várni a The Asylum produkcióitól.

Van még remény?

Egyelőre igen. Legalábbis a valóságban, hiszen a filmekben már számos alkalommal kipusztultunk vagy a pusztulás szélére kerültünk, méghozzá nemcsak az áradások által. Megjegyzem, a felsoroltaknál is több mozifilm és egyből videóra, vagy manapság streamingre szánt film létezik a témában, de talán ezek a legfontosabbak, miközben egy 2014-es Noé is adja magát. Hogy egy Cápavihar mennyire illik a képbe? Nos, mivel nem kifejezetten árvízről van szó, semmiképpen sem erőltetném.

Meg hát nem is hiányzik a víz áradása mellé, hogy még az égből is cápák potyogjanak. A kipusztulással és a mindent elsöprő árvízzel együtt ezt is hagyjuk meg a fantáziának.