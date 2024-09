A hét, amikor Orbán új gazdaságstratégiát hirdetett, Magyar pedig a volt barátnőjével és az ügyészséggel került szembe

Mint kiderült, a vízügy minden árvíz után elkészít egy írásos jelentést, amelyben megjelölik, mi működött, és mi nem. 2013-ban, az ezt megelőző nagy árvíz után is készült ilyen írásos anyag, ez alapján tudtak most felkészülni, és természetesen az idei tapasztalatokat is összesítik majd.

Anyagi károk ugyan keletkeztek – ezek felmérése már folyik, de eltart egy ideig –, ám ezek jóval kisebbek, mint a környező országokban, ahol a beszámolók szerint iszonyatos pusztítást végeztek az áradások. De ennél is fontosabb, hogy

Magyarországon nem volt halálos áldozata az árvíznek, míg a szomszédainkban emberéleteket is követeltek.

Orbán Viktor az árvíz elleni küzdelmet követően azonnal Európa gazdasági problémáinak leküzdésére tett javaslatot. A miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Az Európai versenyképesség, magyar gazdasági semlegesség című konferencián tartott előadást, ahol arról beszélt, hogy a magyar EU-s elnökség középpontjában a versenyképesség áll.