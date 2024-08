Nyitókép: MTI/Kovács Attila

„A héten Kiss László DK-s polgármestert is elérte az óbudai korrupciós botrány. Szerda reggel ugyanis a nyomozó ügyészek bilincsben vitték el a DK-s kerületvezetőt. A III. kerületi polgármester őrizetbevétele azért sem lehet meglepő, mivel várható volt, hogy a hetekkel ezelőtt letartóztatott, százmilliós vesztegetéssel gyanúsított alpolgármesterénél nem fog megállni az ügy. Ráadásul több vallomás szerint Kissnek is visszaosztottak a kenőpénzekből. Természetesen Gyurcsányék kiálltak a polgármesterük mellett, mondván, ez az egész vád csupán egy új választás kikényszerítésének eszköze. Nem meglepő, hogy Lendvai Ildikó is megszólalt az ügyben, hiszen ő mindenhez is ért:

»Nyilván semmilyen részletet nem tudok az óbudai önkormányzatnál folyó nyomozásról. (Könnyebb lenne a dolgom, ha a Pesti Srácoknál vagy hasonló orgánumoknál dolgoznék, hiszen hozzájuk érdekes módon korábban eljutottak titkos nyomozati anyagok.) Nem tudhatom, ki bűnös, ki nem. […] Nem akarok mesterséges politikai hátteret kreálni, hiszen nincsenek komolyabb információim. De annyit tudok: a jogállam hiányának legsúlyosabb következménye, hogy sok egyéb eset miatt nemcsak a politikus, az átlagos állampolgár is bizalmatlan. Már nem biztos abban: a bűnüldözés bűnt üldöz, és (noha minden tiszteletem a szakmai becsületüket őrző bíráké és bíróságoké) az igazságszolgáltatás igazságot szolgáltat. És ez nem egy polgármester egyedi ügye. Ez közös tragédiánk.«

Lendvai elismerte, hogy nem tud semmit a konkrét esetről, de azért már megpróbálta az ügyet elkenni, globális problémaként beállítani, amiről kizárólag a kormány tehet, mert szerinte az emberek elveszítették a hitüket az igazságszolgáltatásban.”