Nyitókép: VLADIMIR SHTANKO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

„Európa lakosságának közel háromnegyede azonnali tűzszünetet és békét akar! Egyetlen európai politikai vezető sem teheti meg, hogy figyelembe veszi az akaratukat! Pláne nem Orbán Viktor! És folytathatnánk sokáig a tirádát, aminek a második mondatánál minden épeszű ember rájöhetett, hogy irónia.

De a nyugati politikusok és sajtótermékek (persze a magyarországi kitartottjaikkal együtt) mindenek, csak nem épeszűek. Hétpofára szidják, putyinbérencezik, számonkérik Orbán Viktort amiatt, hogy a béke érdekében folytat tárgyalásokat a háborúzó felekkel. Egyrészt a szokásos morális kioktatással, másrészt mondvacsinált jogászkodással próbálják indokolni, hogy miért nem teheti ezt meg. Tényleg nevetséges és szánalmas. Tényleg röhögni lehetne rajtuk; ha nem lenne tragikus az egész.

Tragikus, hogy ukrán emberek ezrei halnak meg továbbra is. Tragikus, hogy Európa gazdaságát, versenyképességét, prosperitását évtizedekkel visszavetették. És továbbra is kötik az ebet a karóhoz, és le akarják gyalulni, ellehetetleníteni azokat, akik valódi megoldást keresnek, és tesznek is érte.

Ezek a politikusok, újságírók, médiacelebek nem csak szánalmas, gyenge, ostoba figurák, nem is csak nevetségesek és szánalmasak. Hanem igazi szardarabok is.”

