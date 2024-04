Nyitókép: MTI/Ilyés Tibor

„Egyértelműen kijelenthető tehát, hogy Budapestet ma nem Karácsony Gergely, hanem Gyurcsány Ferenc vezeti.

Vagyis, aki Karácsony Gergelyre szavaz, az valójában Gyurcsány Ferencet és a DK-t választja. Az eddig leírtakon túl az is ezt bizonyítja, hogy a Fővárosi Közgyűlésben jelenleg a DK politikusai vannak többségben, vagyis nélkülük érdemi döntés nem születhet Budapesttel kapcsolatos kérdésekben. Karácsony tehát még ha akarna sem tudná függetleníteni magát Gyurcsány Ferenctől. De nem is akarja. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a megállapodás, amelyet nemrég kötött meg a DK, az MSZP és Karácsony Gergely alig létező pártja, a Párbeszéd. Ennek értelmében mindhárom politikai erő, vagy erőcske a főpolgármestert támogatja az önkormányzati választáson és Dobrev Klárát 2026-ban az országgyűlési voksoláson.

Ezzel a paktummal az MSZP és a Párbeszéd lényegében a DK egy-egy platformjává vált.

Így pedig annak is nyilvánvalóvá válhatott, hogy Karácsony Gergely valójában a bukott miniszterelnök embere, aki eddig ebben valamiért kételkedett. Az alku persze azt is jelenti, hogy ha Karácsony főpolgármester marad, a DK és annak elnöke még nagyobb befolyást gyakorolhat a fővárosi ügyekre, mint eddig. A döntés tehát a budapestiek számára valójában arról szól majd június 9-én, hogy akarják-e a Gyurcsány-korszak eddigieknél is kiterjedtebb folytatását a városukban, vagy valami újat szeretnének?”

