Hivatalos: kutyapárti kihívót kapott Niedermüller Péter

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A tagság szerda esti döntése szerint a VII. kerületben is indít polgármesterjelöltet a Magyar Kétfarkú Kutya Pár – számolt be a 24.hu. A hírt az erzsébetvárosi jelölt, Terdik Roland, a párt kommunikációs vezetője is megerősítette. A kerületben 2019 óta a DK-s Niedermüller Péter a polgármester, aki idén is megméretteti magát.

Terdik a 2022-es országgyűlési választáson indult már VII. kerületi egyéni választókerületben. Akkor harmadik lett 5,57 százalékot elérve. 2022-ben időközi választás is volt a kerületben, akkor önkormányzati képviselőként indult, és szintén a harmadik helyen végzett 13,25 százalékkal.