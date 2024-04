Nyitókép: Képernyőfotó

„Felhévizy Félix olyat műsort látott a televízióban, amit eddig még soha. Éppen az erkélyen kertészkedett, amikor meghallotta Cseh Katalin jellegzetes sipító hangját. Ő volt ugyanis az ATV Start vendége. A Momentum EP-képviselője gyakorlatilag elárulta a pártja valódi célját. A következőket mondta az őt kérdező riportereknek:

»Én azt gondolom, hogy annak a pusztításnak, amit Magyarországon az Orbán-kormány elvégzett, hogy épülnek a vízzabáló akkugyárak, hogy nincsen valódi gyermekvédelem, hogy leépült a közmédia függetlensége, ennek európai ellensúly kell. Európai közmédia, európai zöldhatóság, európai gyermekvédelem és igen európai ügyészség, ami meg kell, hogy védje a agyarországra jövő pénzeket, el kell, hogy érje, hogy ne legyen Magyarországon korrupció és ennek a Momentum a legnagyobb garanciája, mert mi vagyunk a legbefolyásosabb párt az Európia Unióban.«

Az nem meglepő, hogy semmivel sem értett egyet Félix azokból, amiket Cseh elmondott, hiszen amit ő pusztításnak mondott az egyébként páratlan sikertörténet, amit a számok, adatok mellett alátámaszt az az aprócska, bár el nem hanyagolható tény is, hogy immár négy alkalommal választották meg ezt a kormányt a magyar emberek. Európai közmédia, igen látjuk milyen a sajtószabadság, például Németországban, csak egy fajta véleményt tűrnek el, európai gyermekvédelem, ahol ki-be flangálhatnak különböző LMBTQ érzékenyítők az óvodákba, meg úgy általában látjuk pontosan, hogy milyen állapotban van most a demokrácia a nagybetűs Nyugaton, ahol kényükre kedvükre tiltanak be bizonyos rendezvényeket, amikkel nem értenek egyet. Tehát sokkal inkább az a helyzet és ezt, aki lát a pályán az tökéletesen felismeri, hogy az emberek pont ebből az európai maszlagból nem kérnek, amit ő felvázolt ebben a műsorban.

Arról nem is beszélve, hogy ismerjük már pontosan a Momentum hazai és brüsszeli ténykedését. Az itthoni csapat nagyon erős brigád. Egyikük rendszerint kinevetteti magát a hozzászólásaival a parlamentben, a másikuk pedig a haját szagolgatva elmélkedik a nagy semmin. A brüsszeli előretolt helyőrségük pedig azon ügyködik nap mint nap, hogy lejárassa saját hazáját, és mellette minden eszközzel azért harcol, hogy még csak véletlenül se kapja meg Magyarország a neki jogosan járó pénzeket. Felváltva szólaltak fel, amikor csak tehették, a saját nemzetük ellen.

– Lebukott a díszpinty, ahogy pestiesen szokták mondani. Elvitte a hév, elvitte a kampány, illetve az attól való félelem, hogy estleg nem szerez majd mandátumot. Ezért úgy gondolta, hogy ha hangosan szétkürtöli a Momentum krédóját az sikerhez vezet majd. Rossz hírem Katkának, ez a szereplés, ha lehet, még rontott a Momentum választási esélyein – gondolta magában Felhévizy és visszament az erkélyre muskátlit ültetni.”