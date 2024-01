„Nem elég!” – így értékelte a főpolgármester helyettese a Budapestre érkező 300 milliárd forintnyi uniós forrást (videó)

A beszélgetés végén előkerült a Lánchíd-botrány is. A napokban ugyanis arról számolt be a sajtó, hogy két év alatt, 2020 novembere és 2022 júliusa között a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. 1,4 milliárd forintot utalhatott a számlagyáros ügyvédként is emlegetett Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ehhez képest a Lánchíd felújítására megkötött új szerződést 2021 januárjában jelentette a be a főváros, az A-Híd Zrt. viszont – az Atv.hu információi szerint – egészen 2022 júliusáig utalt pénzt Vig Mór cégének. Ezzel kapcsolatban Kiss Ambrus úgy fogalmazott: értetlenül áll az hírek előtt, majd határozottan kijelentette, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál semmilyen vizsgálat nem zajlik az ügyben.