Őshazából az újhazába – Hungarikumokkal a világ körül 8/5

Írta: Hainrikffy Sára, Kurucz Dániel

A nyolcadik évadunkban ezúttal nem a nagyvilág magyar lábnyomait kerestük meg, hanem fordítottunk egyet a receptúránkon és a Magyarországon néztünk körül. Idén arra voltunk kíváncsiak, hogy a Kárpát-medencében élő, de külföldi származású emberek a XXI. században is találnak e nálunk új hazára. Az ötödik epizódban négy olyan nép képviselőjét mutatjuk be, akik kulturális, történelmi és nyelvi szempontból erősen hatottak mind egymásra, mind ránk: az orosz akvarellfestő Olga Lo-t, a hanti nyelvész Szigiljetov Vitalijt, a török származású Balázs Béla-díjas rendező-forgatókönyvíró Can Togay-t és a moldáv filológus Palágyi Angela-t.

Olga Lo-t kiskorától kezdve foglalkoztatta a művészet, így evidens volt számára, hogy az Orosz Művészeti Akadémiára jelentkezik. Tanulmányai befejezése után még világot akart látni, így Kanadába költözött, azonban csupán három évig bírta – túl hideg volt neki. Ezzel meg is döntöttük azt az oroszokkal kapcsolatos tévhitet – mármint, hogy szeretik a hideget. Így mondhatjuk, hogy Olgának szerencséje volt, mikor Magyarországra költözött több, mint hét évvel ezelőtt. Azóta rajzórákat tart főleg felnőtteknek, diákjai pedig érdekes módon nem a legművészibb foglalkozásúak közül kerülnek ki, hanem pont ellenkezőleg: jogászok, informatikusok, orvosok. Kedvenc technikája a vízfesték, mert sokoldalú és bárhova könnyen magával viheti az ember, ami azért is fontos, mert leginkább kültéren szeret alkotni és óráit is főleg ott tartja. Vallja:

„föl kell építened egy kapcsolatot a várossal, különben akárhol rajzolunk, mindenhol idegen leszel.”

Olga Lo

Milyen igaz ez tőle! Olgát legújabb kiállításának megnyitójára is elkísértük, melynek címe Budapest with LOve, ami egy szójáték is egyben, hiszen a Lo Olga vezetékneve, a love pedig angolul szeretetet jelent, így ez egyszerre jelenti, hogy „Budapest, szeretettel” és „Budapest Olgával”. A kiállításon Olga Budapesten készült és Budapestet ábrázoló festményei voltak láthatók melyek különlegessége – azon túl, hogy gyönyörűek – abban áll, hogy a valóságban soha nem fogjuk tudni megtalálni azt a pontot, ahonnan nézve pontosan ugyanazt látjuk, amit a festményeken. A perspektíva, egy-egy részlet mindig más lesz; ez a művészi szabadság. Nem utolsó sorban pedig budapestiként öröm volt viszontlátni kedvenc helyeinket.