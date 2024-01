„Senki, senki ezen a Földön nincs, aki örül a gyógyíthatatlan betegségek létezésének, főleg, ha azok kimenetele az elkerülhetetlen kínok közötti halál. Tényleg hatalmas dilemma ez a társadalomban: hagyjuk-e szenvedni szeretteinket vagy egyszerűen küldjük őket a halálba?

Nincs a világon olyan, aki az emberi szenvedést pártolná, aki örül a létezésének és nem szeretné az orvostudományt olyan fejlettnek tudni a mai világban, hogy a halálos kórokat megfázás szintjén tudják kezelni. Ennek ellenkezőjét láttatni, hogy valaki szívesebben nézné más leépülését, mint gyógyulását, esetleg kegyes halálát, hatalmas mértékű gátlástalanság.

Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti képviselője írásban fejtette ki a véleményét az aktív eutanáziáról, pártja és személyes hozzáállásáról, tapasztalatairól. A politikus az elején tisztázta, hogy ő nem csak közéleti szereplő, hanem orvos is – rég elfeledett szakmáját pedig szülész-nőgyógyász rezidensként kamatoztathatta egy ideig.

Ugye mindenki emlékszik arra a 2015-ös rádiófelvételre, amelyen Cseh Katalin jókat hahotázott a műsorvezető »botmixerezésén«, amit a művi vetélés hasonlataként illettek?

A meg nem született életek kioltásán viccelődni egy — meglehetősen prosztó — dolog, a politikus azonban most már az élőket is lelkiismeret furdalás nélkül halálba segítené. A momentumos érvelése szerint, ha eldönthetjük ki örökölhet utánunk és kivel éljük le az életünket, akkor az aktív eutanáziának is ugyanolyan alternatívaként kell előttünk állnia. Ellenben

a halál nem jog, hanem az élet következménye.

Nem tudjuk mikor és milyen formában következik be, ezáltal elég nehézkes összevetni a házasság, válás vagy vagyonmegosztás esetével.

Ki adja be a halálos mérget? Cseh Katalin szerint ugyan nem kötelezhetünk senkit arra, hogy nézeteivel ellentétes dolgot tegyen, de biztosan akadnak olyan magasan képzett szakemberek, akik képesek lennének az eutanázia véghezvitelére. Persze, úgy, ahogy a magzatok likvidálását hívhatjuk szépen terhességmegszakításnak, úgy az eutanáziát is nevezhetjük halálba küldés helyett az emberek szenvedésének végetvetésének — az eredmény végtére is ugyanaz: valakit felkérünk arra, hogy oltsa ki egy másik ember életét.

Kinek a vállára tegyünk ekkora terhet?

Az aktív eutanázia kérdése már a kivitelezésben is akadályba ütközik, hiszen az orvosok elvileg felesküdnek arra, hogy tevékenységük nem irányul emberi életek kioltására. Milyen orvos Cseh Katalin, aki ennek ellenére az élet ellen kampányol?”

