Márki-Zay Péter már el is fogadta Lázár János ajánlatát

Március 1-jétől az alábbi változások lépnek életbe:

– Minden bérlet megszűnik a vármegye és országbérleteken túl.

– Két új kedvezményes napijegyet is bevezetnek: a vármegye 24-et, ami 990 forintba, és a Magyarország 24-et, ami 4990 forintba kerül majd.

– Az utazási kedvezmények rendszerét átalakítják: a jelenlegi 62-ből csak 24 marad érvényben. Megszűnik például a gyerekkel utazók 33 százalékos kedvezménye (a gyerekek viszont ingyen használhatják majd a vonatokat és a távolsági buszokat).

– A kedvezményre jogosító igazolványok, így a közalkalmazotti is megszűnik, viszont az oktatásban és egészségügyben dolgozók az eddigi 12 alkalom helyett innentől korlátlanul utazhatnak az ország területén 50 százalékos áron. A 65 év fölöttiek továbbra is térítésmentesen utazhatnak.

Nyitókép: MTI / Kelemen Zoltán Gergely