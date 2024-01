Az előválasztás csodafegyvere egyszer már besült, most lehet, hogy el sem sütik

Ráadásul a DK és a Momentum ugyan elvben egyetért az előválasztás megtartásával, de míg Donáthék azt szeretnék, hogy most is lehessen elektronikus formában is voksolni – mondván, ez könnyebb, egyszerűbb a szavazóknak, és így várhatóan nagyobb lenne a részvétel –, addig Gyurcsányék csak a személyesen leadott szavazatokat fogadnák el, arra hivatkozva, hogy az igazi választáson, június 9-én is így történik a voksolás.

Holott nyilvánvaló, hogy nem ezek a fő szempontok a számukra.

A lilák szimpatizánsai ugyanis többnyire fiatalok, akik általában jól kiismerik magukat ezeken az eszközökön, míg a riválisaikat inkább az idősebb korosztály tagjai támogatják,

akik közül sokan nem annyira rutinosak az ilyen ketyerék használatában. Így az eredményt is befolyásolhatja, hogy végül melyik megoldást alkalmazzák.

Ám ha sokáig vitatkoznak, tényleg kicsúsznak az időből. Korábban az aHang munkatársa azt nyilatkozta a Telexnek, hogy most nem kívánnak részt venni az előválasztásban, mert már késő van a lebonyolításához. Hajdú Gergő azt is elmondta, őket eddig közösen nem is keresték meg a pártok. S míg a 2021-es országos előválasztást sikeres projektnek tartják, nem szeretnének egy-egy kerületben vagy településen belefolyni a helyi vitákba, ahol az előválasztás csak egy-egy párt érdekét szolgálná.

Ráadásul a korábban használt informatikai rendszereket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Digitális Magyarország Ügynökség is vizsgálja. Állítása szerint

mindent jogszerűen csináltak, de azt nem tudják garantálni, hogy egy újabb előválasztás alatt a hatóságok nem blokkolják valamilyen módon ezeket a rendszereket.

Magyar György, a Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke viszont a Magyar Nemzetnek azt kijelentette, még nincs késő megszervezni, mindössze szándék, akarat és megegyezés kell hozzá. Ezért a Mandiner is megkereste az ismert ügyvédet, aki elmondta, azóta egyeztettek az aHanggal, s kölcsönösen arra jutottak, hogy megoldható, már csak azért is, mert ez most nem országos kiterjedtségű előválasztás lenne, hanem csupán néhány fővárosi kerületben és vidéki városban tartanák meg.

Azért persze nem jár dicséret a pártoknak – fogalmazott –, hogy húzzák az időt, az utolsó utáni percig várnak a döntéssel. Szerinte minél előbb határozzák el magukat, annál jobban fel lehetne rá készülni. Egyetért Karácsony Gergellyel, aki a nyílt levelében azt írta, február közepéig le kell zárni az egyeztetéseket, március közepéig pedig le lehet bonyolítani az előválasztásokat. A CVB készen áll, el tudja végezni a rá háruló feladatokat, a tájékoztatást, a szavazatok megszámlálását, az eddigi hasonló procedúrák, a 2019-es, valamint a 2021-es, garanciát jelentenek a sikerre.

Magyar a kérdésünkre elmondta, már

egy-két párt és számos képviselőjelölt beszélt nekik arról, hogy kellene tartani előválasztást.

Ez azonban nem elég, a pártoknak, a jelölő szervezeteknek, egységesen kellene felkérni a Civil Választási Bizottságot, ez azonban eddig még nem történt meg; az előkészületek jó ütemben, jó irányban zajlanak – jelentette ki az ügyvéd.

Arra a kérdésre azonban nem volt hajlandó válaszolni, hogy náluk konkrétan kik szorgalmazták már az előválasztást, mert ezzel beavatkozna a politikai küzdelmekbe, a CVB azonban pártatlanul, minden politikai erőtől azonos távolságot tartva szeretné azt megszervezni, lebonyolítani.

„Ezt a meccset a pártoknak egymás között kell lejátszaniuk, ebbe nekünk, civileknek nincs beleszólásunk” – fogalmazott.

Hogy a helyzet bonyolódjon – vetettük fel –, DK és a Momentum arról beszélt, hogy ők ugyan benne lennének az előválasztásban, de míg Donáthék azt szeretnék, hogy most is lehessen elektronikus formában is voksolni, addig Gyurcsányék csak a személyesen leadott szavazatokat fogadnák el.

Az ügyvéd a vegyes megoldással, tehát, hogy elektronikus formában is lehessen voksolni értene egyet, pusztán azért, hogy minél többen kifejthessék a véleményüket. S attól sem kell tartani, jelentette ki, hogy valakik meghekkelik a szavazást, mert ez ellen technikailag – akár előregisztrációval is – lehet védekezni, és a korábbi alkalmakkor sem vetődött fel ilyen probléma. Ám szerinte ezt a csatát is a résztvevőknek kell megvívniuk.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán