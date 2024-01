A Mi Hazánk főpolgármester-jelöltje: Gyurcsányékig érhetnek a Lánchíd-botrány szálai (VIDEÓ)

Ahogy korábban a Mandiner is megírta Sikkasztásról is szó lehet Vig Mór ügyében a Lánchíd-pénzek körül. Az ügyben a rendőrséghez fordult a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István és a korrupció lehetőségének felmerülése miatt vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje is.