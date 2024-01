„Ha pedig a Budapest-bérlet megszüntetésének az oka végső soron valóban az lenne, hogy a kormány vagy a vasút számára túl drága, vagy nehézkes fenntartani a HÉV-közlekedést, vagy hiányzik a szándék – mint az számos vidéki mellékvonal esetében is kiderült –, az Építési és Közlekedési Minisztérium bizonyára bármikor mondhatná azt a fővárosnak, hogy visszalőcsöli rá a HÉV-vonalak tulajdonjogát és a működtetésükkel járó nyűgöket. A pályarekonstrukciókat, meghosszabbításokat, járműcserét úgyis elnapolták, így immáron ezekre sem lehet hivatkozni. Egyébként ezeknek nem feltétlen kellene, hogy közük legyen ahhoz, hogy az állami vagy a fővárosi vállalat a tulajdonos, így is, úgy is az Unió teremtené elő a források túlnyomó többségét.

Lehet, hogy a szolgáltatás színvonala nem emelkedne egy darabig, és a már most is 50-60 éves szerelvények nosztalgikus hangulatát is élvezhetnénk még egy ideig. De az legalább nem lenne valószínű, hogy bármilyen politikai irányzathoz tartozó városvezetés azzal lőné lábon magát és a város, valamint környezetének lakóit, hogy külön bérletet vetet velük a villamosra és a HÉV-re, esetleg saját magát revolverezné azzal hogy ritkítja a járatokat.

Persze, ha Lázár János egyszer BKK-vezérigazgató lesz, akár még ilyen is lehet.”