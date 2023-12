„David Pressman megfélemlítőnek nevezte a ki sem hirdetett törvényt. A birodalom helytartója már most tudja, hogy az lesz. »Amennyiben ez a törvényjavaslat a független civil társadalom és a médiaszervezetek kriminalizálására és/vagy megfélemlítésére irányulhat, az nagyon veszélyes. Remélem, hogy Magyarország nem ezt az utat választja« – intette a magyarokat az idehelyezett ember. Ha valakinek, hát neki tényleg nem illett volna megszólalnia: az ő hazájában a miénknél jóval szigorúbb ügynöktörvény szabályozza az idegenből finanszírozott szervezetek sorsát. Arrafelé a mindenkori elnök politikai kinevezettje, a legfőbb ügyész dönt róla egy személyben, kénye-kedve szerint, melyik ügynökcsapat működhet és melyik nem. Nálunk ehhez képest a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nem lesznek hatósági jogosítványai, bírságot sem szabhat ki, s nem szánthatja be Soros ügynöklerakatait (sajnos).

A foghullajtott bolsevikok fedőszervezete, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége is kínlódott egy sort. Ők tudni vélik: a jogszabály nem a magyar szuverenitás védelméről, hanem a megfélemlítésről szól. A szuverenitásvédelmi történések Kabul Rózsájának is az elevenébe vágtak. Szabó Tímea közölte, hogy a kormány gyakorlatilag saját maga ellen nyújtotta be a törvénycsomagot. Szerinte Magyarország biztonságára a kínai és az orosz befolyás jelent veszélyt – nem az amerikai, dehogy. (Érdekes, mikor olyasvalaki értekezik külföldi befolyásról, aki 2001-ben a Harvard Egyetemen vezetett kutatást Afganisztán újjáépítéséről, majd a már szétbombázott országban az amerikai bábkormány fölállításában segédkezett. Átlagos, hétköznapi foglalatosságok.)

Tanulságos figyelni a tiltakozókat. Megint ugyanaz a néhány arc, név. Még se törvény, se hivatal, de már vonaglanak. Úgy tesznek, mintha bármi félnivalójuk lenne egy adatokat gyűjtő, elemző, a kormánynak javaslatokat tevő hivataltól. Műbalhé az egész. Krokodilkönnyeik azt célozzák, hogy a Nyugat újabb ürüggyel pellengérre állíthassa hazánkat, további nekünk járó pénzeket sikkaszthassanak el Brüsszelben.

– Én biztatom őket továbbra is, hogy szólaljanak meg. Mert ez önfeljelentés. Hát azok szólalnak meg, akik eddig ezt a pénzt kapták. Azok szólalnak meg, azok tiltakoznak, akik ebből élnek. Akik – mondjuk ki egyenesen – zsoldban állnak. Tehát most ez a zsoldosok tiltakozása. Hát ennél szebb önvallomást nehéz elképzelni, elárulják saját magukat – fogalmazott a minap Orbán Viktor miniszterelnök. Magunk sem mondhattuk volna szebben.”

***