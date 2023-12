Drasztikus lépést fontolgat Müller Cecília

A járvány tanulságai

Müller Cecíliát arról is kérdezték: mennyire van felkészülve Magyarország egy Covid-19-hez hasonló járványra.

„Járványok mindig voltak, vannak és lesznek, nekünk pedig mindig felkészültnek kell lennünk.

Ezért figyelőrendszereket működtetünk, az innen nyert adatok szolgáltatnak alapot a megfelelő megelőzéshez, illetve a szükséges intézkedések meghozatalához” – jelentette ki az országos tiszti főorvos.

Elmondta: nagyon fontos az időben történő észlelés, valamint a megelőzés különböző lépéseinek a bevezetése, majd hozzátette: sokat tanultak a járvány alatt.

„Egyfelől megváltoztattuk a légúti figyelőrendszerünket, már nemcsak több kórokozót figyelünk egyidejűleg, hanem egy kiegészítő elemzést is tettünk mellé, tehát a betegekből vett minták analizálásán kívül a szennyvízből is ki tudjuk mutatni, hogy a kórokozók milyen mennyiségben vannak jelen. Ezt most bővítettük, mert ugyanilyen összefüggést láttunk az influenzavírusnál, valamint az Európában helyenként újra megjelenő, gyermekbénulást okozó poliovírust is elkezdtük figyelni Magyarországon ” – mondta a tiszti főorvos, és büszkén hozzátette:

még a WHO is a magyar rendszer használatát javasolja más országoknak.

A magyar Nobel-díjakról

A lap kérdezte Müller Cecíliát Karikó Katalin Nobel-díjáról is, amiről a következőt mondta:

„Szerintem minden magyar szívét megdobogtatta ez a hír, hiszen kitartó, szívós munkával és a hitével érte ezt el a professzor asszony, aki mindnyájunk példaképe. (...) Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjával talán visszatér az a miliő, amely a tudomány akkumulátora lehet itthon” – mondta az országos tiszti főorvos.

