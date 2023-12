„Fegyelmi eljárásban marasztalta el az I. kerület polgármesterét az önkormányzat képviselő-testülete. Megállapították, a párbeszédes V. Naszályi Márta minden eszközzel akadályozza a képviselők munkáját, tájékozódáshoz való jogukat, megszegi a tisztségéből eredő kötelezettségeit, ráadásul a törvénysértésektől sem riad vissza. A Fővárosi Kormányhivatal már több alkalommal is törvényességi felhívást tett a visszásságok kapcsán. (A kiszabott bírságok összege milliós nagyságrendű.) Az is elhangzott, polgármester asszony módszeresen megkárosította a budavári kerület lakóit, miután képviselő-testületi határozatok egész sorát nem hajtotta végre. A testületi határozat értelmében húsz százalékkal csökkentik V. Naszályi Márta illetményét – ami így is egymillió fölött marad.

(Mindeközben Karácsony Gergely főpolgármester a Városházán felfüggesztette a fővárosi önkormányzat éppen zajló ülését, hogy a testület baloldali részlege föllátogathasson a Várba, így biztosítva támogatásáról a koncepciós eljárást emlegető polgármester asszonyt.)”