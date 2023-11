Nincs megállás! Gyurcsányék folytatják a szövetségeseik bedarálást, most épp a Momentum van a legnagyobb bajban

Hajnal ugyanakkor az ATV-ben arra is emlékeztetett, hogy éppen a szocialisták voltak azok, akik korábban előválasztásokat sürgettek. Ezért bízik benne, hogy a vitás kerületekben, városokban – arra ő sem gondol, hogy mindenhol – ezzel a megoldással békés úton úrrá lehetnek a problémákon, ugyanis abban érdekeltek, hogy egységesen álljanak fel, így hívják ki a fideszes ellenfeleiket. Ebben az esetben azt látja, remény van arra, hogy a főváros összes vagy majdnem összes kerületében győzzön az ellenzék.

Zuglóban tehát nagy menet várható azt követően, hogy a DK beállt Horváth Csaba mellé,

akinek persze esze ágában sincs részt venni ezen egy előválasztáson, mert pontosan tudja, könnyen veszíthet a momentumos Rózsa Andrással szemben. A meggyanúsított MSZP-s polgármestert támogatja egyébként Karácsony Gergely is, aki azzal érvel, hogy felelőtlenség lenne a regnáló polgármesterek indulását egy helyen is megkérdőjelezni, mert ez esetleg dominóhatással járna.

De a XIV. kerület mellett vannak konfliktusok Budafokon és Csepelen is – ezekben a városrészekben fideszes, illetve volt fideszes a polgármester –, hiszen itt mind a Momentumnak, mind a DK-nak van polgármesterjelöltje, s mindkét félnek nagy arcvesztés volna, ha kénytelen lenne lemondani a sajátjáról. Érdekes, hogy a XVI. kerületben sem nevezte meg az MSZP, illetve a DK a közös jelöltjüket, holott korábban úgy tűnt, ott egyértelműen Gyurcsányék embere, Nemes Gábor szállna ringbe a jelenlegi kormánypárti kerületvezetővel, Kovács Péterrel.

S az is feltűnő, hogy a hárompárti megállapodásban nem szerepel az első kerület, holott a Párbeszédnek egyedül ott van polgármestere,

eszerint az ő helye sem biztos. Könnyen elképzelhető, hogy Gyurcsányék ezt a helyet is elkérték a zöld párttól cserébe azért, hogy felsorakozzanak Karácsony mögé. A főpolgármester egyébként roppant bizakodó, ebben persze nem változott, ő a tavalyi parlamenti választás előtt is azt mondta, minden egyéni választókerületet megnyernek Budapesten. Ebben tévedett, egyet elbuktak, s többen kevésen múlott csak a Fidesz sikere. Országosan egyébként még optimistább volt – az eredmények ismeretében inkább azt lehet mondani, brutális nagyot tévedett –, hiszen 57, sőt 65 körzetet is megnyerhetőnek tartott.

Az pedig, hogy az LMP sem szerepel a megállapodásban, még furcsább, hiszen az utóbbi hetekben Ungár Péter (kritikus megszólalásai közepette) folyamatosan hitet tett a DK mellett, s egyik interjújában

Chagallnak nevezte Gyurcsány Ferencet, míg a többi ellenzéki politikust legfeljebb szobafestőnek.

Ezért szerettük volna megtudni Ungár véleményét, aki azonban a pártja sajtóosztályához irányított bennünket, ám ezidáig nem reagáltak kérdéseinkre. Amint megteszik, frissítjük a cikket.

