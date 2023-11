Havas Henrik: „Orbán megértéséhez szakemberre lenne szükség"

Havas Henrik a frisshirekonline Magyar Közöny című műsorának volt a vendége. Havas az interjú során hosszan beszélt betegségének és felépülésének részleteiről. Természetesen most sem tudta megállni, hogy ne mondjon véleményt Orbán Viktorról. A kormány kritizálásán túl viszont most arra is kitért, hogy mi lehet a megoldás az ellenzék számára a kormányváltáshoz.

A jelenlegi magyar közállapotokat ahhoz hasonlította, mint amikor a II. világháború után a „mohó parasztok” elkezdték feldúlni az országot. Az Orbán-Putyin találkozó kapcsán pedig megjegyezte, hogy

Orbán viselkedésének megértéséhez szakemberre lenne szükség.

Ugyanakkor a volt televíziós nem állt meg a közéleti kritikánál, a foci kapcsán is kétségbe vonta a miniszterelnök szavahihetőségét. Elmondása szerint

Orbán még azt is elhazudta, hogy Újpest-drukker.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy ki lehetne az ideális kihívója Orbán Viktornak, Havas konkrét nevet nem mondott, de azt határozottan állította, hogy csak egy szakértői kormánynak lehet esélye a jelenlegivel szemben.

