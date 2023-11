A nemzeti konzultáció megmutatja Brüsszel valódi arcát 

Az Európai Bizottságot nem foglalkoztatja a magyar nemzeti konzultáció – válaszolta a testület szóvivője újságírói kérdésre, majd hozzátette azt is, hogy a konzultációban foglaltak mind valótlanok, és a magyarok tájékozódjanak európai uniós forrásokból. A válaszban rejlő logikai ellentmondást most hagyjuk, inkább ejtsünk pár szót arról a cinizmusról, hogy Brüsszel máris félretolná a magyar emberek véleményét, holott a konzultáció csak most indult. Pedig sikeres műfajról beszélhetünk, amely közel hozza az emberekhez a legfontosabb politikai sorsdöntéseket, és a négyévenkénti választásokon kívül is bevonja őket a kormányzati döntésekbe. A holland választási eredmények fényében talán nem véletlen, hogy a nyugati vezetők ódzkodnak attól, hogy megkérdezzék a polgárok véleményét az általuk képviselt legfontosabb kérdésekben, mint amilyen a háború, a genderügy vagy a migráció.

Miközben félrelöki a magyarok véleményét, aközben Brüsszel saját konzultációját a magasba emeli mint társadalmi felhatalmazást a föderális Európa megteremtésére. Pedig az Európa jövőjéről szóló konferencia webes felületén alig 50 ezer ember vett részt a párbeszédben, a számot csak a kontinensszerte megtartott több ezer rendezvény 650 ezer résztvevője ellensúlyozná némelyest.