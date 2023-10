„Október 23-án jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, hogy heteken belül létrehozza Budapesten az ellenzéki pártok szövetségét az önkormányzati választásra. Két nap múlva Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője alkalmasnak találta a pillanatot arra, hogy a Válaszonline.hu oldalon közzétett eszmefuttatásában nekitámadjon a Demokratikus Koalíciónak.

A momentumos politikus – akiről pártja plakátkampánya óta tudni lehet: ő az, aki új útra készül vezetni Magyarországot – nem fogta vissza magát. Egyenlőségjelet tett Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc közé. Mindketten csúnyán átverték a magyar embereket – írta –, válságba vitték az országot, miközben végig hazudtak a valós helyzetről a választóknak. A Fideszhez hasonlóan szerinte a DK is a »hazugság kultúráját« képviseli. Dobrev Klára is megkapta a magáét.

Eddig főként a DK-t érték bírálatok azért, hogy önös pártérdekektől vezérelve az ellenzéki összefogás maradékának szétverésén dolgozik, de el kell ismerni, ebből a küzdelemből a maga erejéhez mérten az LMP és a Jobbik is igyekezett kivenni a részét. Most a Momentum is beállt a sorba.

Donáth Anna olyan súlyos állításokat fogalmazott meg, hogy azt hihetnénk, a Momentum azonnali hatállyal megszakít mindenféle kapcsolatot a DK-val (ha már tavaly, a parlamenti választáson közös listán indult vele). De nem ez történik. Az önkormányzati választáson Donáth Anna továbbra is szükségét látja az ellenzéki együttműködésnek.

Ennél a pontnál elvesztettük a fonalat. Azt se tudjuk eldönteni, hogy a DK elleni momentumos támadás időzítése mennyiben hozható összefüggésbe Karácsony Gergely bejelentésével. Mindegy is. Összehangolt ellenzéki stratégiának a nyoma se látszik. Pedig nem ártana, ha az ellenzék tudatosítaná magában, azt a pártot, amit le kellene győzniük, úgy hívják: Fidesz.”

Nyitókép: Donáth Anna Facebook-oldala