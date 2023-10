„𝐌𝐢 𝐥𝐞𝐡𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐠𝐢́𝐭𝐬𝐞́𝐠𝐮̈𝐧𝐤𝐫𝐞 𝐚 𝐡𝐞𝐥𝐲𝐞𝐬 𝐨̈𝐧𝐞́𝐫𝐭𝐞́𝐤𝐞𝐥𝐞́𝐬𝐛𝐞𝐧?

Az inspiráló környezet. Szakmámból kiindulva, az inspiráló (gazdaság)politika, tágabb értelemben pedig olyan, a környezetünkben lévő hiteles emberek, akik képesek bennünket inspirálni személyes példamutatásukkal, tudáskkal, tudásátadási képességükkel vagy történetesen azzal, hogy kinézik belőlünk azt, amit mi még nem is tudhatunk magunkról. Máig nem feledem az első találkozásomat Karikó Katalinnal, amikor is elmesélte, hogy Kisújszálláson a biológia tanára szerettette meg vele és osztálytársaival a természettudományokat és arra bátorította őket, hogy merjenek írni Szent-Györgyi Albertnek. Küldtek is neki levelet, de mivel nem tudták a pontos címét, ezért csak annyit írtak rá, hogy »Szent-Györgyi Albert, USA«. És csodák csodájára nemsokkal később megérkezett a válasz is! De hozhatnám példának Krausz Ferencet is: minden Móron kezdődött, a fizikaórákon.

Végre van két friss Nobel-díjasunk, akiknek a példája azt mutatja, hogy inspirációval feltöltekezve igenis el lehet jutni lépésről lépésre a legmagasabb csúcsokra is. Akiknek elhisszük, ha elmesélik, hogy hogyan is vált az álmuk valóra minden nehézség ellenére a kezdetektől a Nobel-díjig. És van egy Szoboszlai Dominikunk, akinél többet talán senki nem edzett kisgyerekként, és most túl megannyi sérülésen, nevelő célzatú padoztatáson, ott van hétről hétre a világ tetején (és reméljük még jó ideig ottmarad és még tovább is fejlődik). Vagyis van előttünk példa. Nem is egy. Ezért most már érdemes azoknak is elhinni, hogy lehetséges, akik eddig nem hitték el. Nem miattunk, maguk miatt.

𝐄́𝐬 𝐡𝐨𝐠𝐲 𝐦𝐢 𝐥𝐞𝐭𝐭 𝐚 𝐭𝐞𝐤𝐢𝐧𝐭𝐞𝐭𝐟𝐮̈𝐫𝐤𝐞́𝐬𝐳𝐞́𝐬 𝐞𝐫𝐞𝐝𝐦𝐞́𝐧𝐲𝐞?

Hogy Magyarországon több most a csillogó tekintet, mint a közel azonos lélekszámú New Yorkban.”

***