Hann Endre: „Egyelőre nem látszik különösebb ok a reményre az ellenzék számára”

Lapunk szerdán megírta, hogy a Medián legújabb felmérése szerint február óta a Fidesz bő 400 ezer szimpatizánst veszített, a teljes felnőtt népesség körében 35-ről 30 százalékra esett a támogatottsága.

Én ezeket a számokat most sem hiszem el”

– fogalmazta meg a véleményét Ceglédi Zoltán a felmérés kapcsán.

Hann Endre, a Medián ügyvezetője arról beszélt a Klubrádióban, hogy természetesen továbbra is vezet a Fidesz, ettől függetlenül azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy csökken a támogatottsága. Állítása szerint az világszerte jellemző, hogy a hatalmon lévők vesztenek a népszerűségükből, mert népszerűtlen intézkedéseket is kell hozniuk, de ez általában azt is jelenti, hogy a velük szemben álló erők megerősödnek.

Magyarországon azonban jelen helyzetben erről egyáltalán nincs szó.

Az áprilisi választáson az ellenzéknek 34 százaléka volt, ezzel szemben most ezek a pártok huszonegynéhány százalékot tudnának szerezni. Hann Endre szerint az is mutatja, hogy nem erősödik az ellenzék, hogy nő a választani nem tudók száma, akiknek egy része most tényleg bizonytalan; azokon kívül, akik tényleg soha nem mennének el szavazni, sokan szeretnének, de nem tudnak pártot választani.

Hann Endre szerint a legerősebb ellenzéki párt a DK. A párttal kapcsolatban azonban kiemelte, hogy amit ők tesznek és amilyen politikát próbálnak képviselni, az nem nagyon jut el a társadalom legszélesebb rétegeihez.

Egyelőre nem látszik különösebb ok a reményre az ellenzék számára”

– foglalta össze a véleményét Hann Endre.

