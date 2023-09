„Lezajlott a politikai évadnyitó. Természetesen nem a parlamentben, mit képzelnek? Amióta többszörös rendkívüli helyzet van, annyiféle jogcímen, hogy szerintem még az új igazságügyi miniszter sem tudná kapásból felsorolni valamennyit (hogy is tudná, csak most kezdett szegényke, váltva nagy sikerű elődjét), az Országgyűlés végképp elvesztette előtte is megcsappant jelentőségét. Az évadnyitót a tihanyi Tranzit fesztiválon a miniszterelnök jórészt az övéi körében celebrálta.

Itt nyoma sem volt az évértékelőkön néha ott lappangó unalomnak, az újabb sikerjelentésbe bele-belealvó idősebb híveknek. A fesztivált eleve az elemzésekre is kíváncsi, iskolázott fiatal konzervatív közönségnek szánják. A független sajtó egyes orgánumait továbbra sem engedték be, így a miniszterelnök csak Győzikét ölelgethette meg, gondosan kiszámított politikai üzenetként.

A kormányfővel beszélgető Bohár Dániel, ha ez egyáltalán lehetséges volt, tovább fokozta a hangulatot. Közönségét derűs kaccantásokra ingerelte Orbánhoz intézett kérdésével: »Miniszterelnök úr, áll még mindig, mint a cövek?«

Az istenért, ne tessék semmi sikamlós célzásra, afféle »hogy ityeg a fityeg« kérdésre gondolni. Akkor sem, ha a cövek eredeti német jelentésében faszeget jelent, és csak reménykedhetem, hogy a nyomda nem növeli a félreérthetőséget valami kínos elírással. Az erősödő militáns szellem ellenére se a régi katonanótára asszociáljanak a legények elejéről, amelyet sajnálatos módon mind elvittek. A legények, illetőleg az egész nemzet elejét aktuálisan semmiben sem rövidítették meg. A miniszterelnök válasza ezt egyértelművé tette: »Az még csak hagyján, hogy egyfolytában áll, de ami igazán fontos, hogy a végét sem látni.«

A fiatal közönség remélhetőleg ezt sem vette tetszelgő öndicséretnek. Csak azért kuncogtak tovább, mert talán nem tudták: a műsorvezető nem intim párbeszédet kezdeményezett, hanem csak a kormányfő 2012-es szereplését idézte föl, amelyben az a kétharmadot jellemezte álló cövekként. Most pedig mindenkit megnyugtatott a kétharmad stabilitását illetően.”

***