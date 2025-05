Összegezte az elemző: hiába hétvége, nagyon felpörögtek az események az ukrán háborúban

Szombat óta alaposan felpörögtek az események az ukrajnai háborúval kapcsolatban. No szerencsére nem harcászati dolgokra kell gondolni, hanem épp ellenkezőleg, nagyon is úgy tűnik, hogy egy jelentős lépéssel közelebb kerültünk az egész konfliktus rendezéséig.

Deák Dániel elemző gyűjtötte össze posztjában a legfontosabb mozzanatokat a hétvégéről. Mint írja, szombaton Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, valamint Keir Starmer brit és Donald Tusk lengyel miniszterelnök Kijevbe látogatott Volodimir Zelenszkijhez, ahonnan közösen üzentek az orosz elnöknek. Arra kérték Putyint, hogy egyezzen bele egy teljes és feltétel nélküli, 30 napos tűzszünetbe.

Putyin már korábban is jelezte, hogy egy ilyen forgatókönyv nem elfogadható számára, hiszen ebben a 30 napban az ukránok át tudják csoportosítani az erőiket és fel tudnak készülni egy esetleges ellentámadásra, tehát az oroszoknak nem kedvezne. Ennek megfelelően Putyin most is elutasította ezt a javaslatot. Ugyanakkor azt javasolta, hogy a két ország delegációi csütörtökön Isztambulban találkozhatnának a tárgyalások megkezdése érdekében. „Nem zárjuk ki, hogy ezek alatt a tárgyalások alatt újabb tűzszünetekben tudunk majd megállapodni” – fogalmazott Putyin majd elmondta, hogy Oroszország „komoly tárgyalásokra” törekszik, amelyek célja egy „tartós, erős béke felé való elmozdulás”.