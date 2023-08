„Ezúttal Apáti Bence publicistába, a Budapesti Operettszínház balettigazgatójába szállt bele a szakmai elfekvőben heverő Havas Henrik: »még részegen se tudnék annyi hülyeséget összehordani, ami a Hír TV-ben kívánatos. Egyébként magam helyett mindenkinek ajánlom Apáti Bencét, a rúdtáncost!« – írja közösségi oldalán a kétségbeejtő ember. A »Tanár úr«. Hogy miért éppen Apátin keresett fogást az egykori Heti hetes-sztár? Az se kizárt, azért, mert még mindig nem tudja feldolgozni Apáti egyik évekkel ezelőtti tudósítását, amely Vona Gábor Havas Henrikkel készített interjújáról szólt. Ebből idézek: »Havas elmondja Havasról, mekkora császár is volt ő, és hogy lényegében pontosan akkor halt meg a szakma, amikor kirúgták az ATV-ből. A Tanár úr természetesen mindenkit ismert, a Tanár urat mindenki szerette, valamint tisztelte. És nem volt olyan politikus, akivel ne haverkodott volna össze, akivel ne lett volna pertuban, és aki ne kérte volna ki a tanácsait […]«

Magam is láttam az említett interjút. Tragikus volt. Két unalmas ember idegesítette a nézőt csaknem egy órán át. Ami határozottan átjött a képernyőn, az az, hogy Havas tanár úr még tovább hülyült. Csak hát erről miért kell beszámolni a nagyérdeműnek? Legyen ez szűk környezetének és ápolóinak a gondja. Egyvégtében azzal kérkedett, hogy mekkora jólétben élt és él ma is, és hogy a kommunista rendszerben mekkora tótumfaktum volt, még az órát is hozzá állították.”

Nyitókép: Képernyőkép