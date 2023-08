„Tudjuk persze, kevesen vagytok. Utolsó akciótok a vakáció előtt a Kossuth téren több volt, mint szánalmas. Nem a jövőtök olvadt ott el az esőben, hanem a támogatottságotok. A kordonbontásokon való részvételetek a karmelitánál az én szolidaritásom utolsó morzsáit is felemésztették, és higgyétek el, hozzám hasonlóan gondolkodnak még pár millióan ebben az országban. Nem tesz jót nektek Pankotai Lili pajzsra emelése sem, aki miután kis elírással jól odamondott a köztársasági elnöknek, maga vallotta be, hogy az eddigi részvétele akcióitokban oly mértékben gyorsította fel egyedfejlődését, hogy még ki sem húzta zsebéből a kezét, amikor azt vette észre, ő már nem is diák, hanem inkább egy kifejlett politikus, járjon ez bármennyi kellemetlenséggel. Félre ne értsetek, ez nem baj, tőlem mindannyian léphettek politikusi pályára, csak azt értsétek meg, hogy a politikában mások a szabályok, és egészen mások lesznek tetteitek, mondataitok következményei, mint amit tapasztalatlanságotok következtében eleinte gondoltatok. Kiállásotok például eleinte szimpatikus volt elveszített tanáraitok mellett.

De nem lehet ilyen érzelmi alapon reformot hirdetni. A mocskos Fidesz skandálása kiöli a cukiságot a mozgalomból, és láthatóvá válik a végiggondolt gondolat fájó hiánya. Bizony, a bánat se érti, mit is akartok tulajdonképpen, és azt miért éppen úgy akarjátok elérni, hogy vonulgattok az utcán. Amikor bosszútörvénynek nevezitek a követeléseitek jórészének jogszabályba iktatását, elfacsarodik az ember szíve, és hajlik arra, elhiggye a vészjósló károgást arról, milyen csapnivaló a szövegértésetek. De feltettétek már a kérdést a kockásingeseknek, ki tiltotta meg nekik, hogy hatékonyabban, színvonalasabban, eredményesebben oktassanak benneteket?

Amikor elhittétek, hogy megáll majd az élet az országban, mert tanáraitok egy része letétbe helyezte felmondását, tisztában voltatok azzal, hogy iskolák tucatjait lehetne bezárni az országban, mert lassan elfogy belőlük a gyerek? Megkérdeztétek azoktól, akik oly kétségbeesetten panaszkodnak túlterheltségükről, hány különórát tartanak naponta? Vegyétek rá őket, hogy azon törjék az fejüket, miként lehetne felkészíteni benneteket a jobb középiskolákra, egyetemekre a normál tanórákon. És ne dőljetek be azoknak, akik szerint az alaptanterv teszi ezt kivitelezhetetlenné.”

***