Megindokolta az ATV, miért nem Dévényi vezeti ősztől az ÖT-öt

Ahogy mi is beszámoltunk róla, több nagy bejelentést is tett az ATV az őszi kínálatával kapcsolatban, a nyári szünet végével több műsor megújulva tér vissza a csatorna képernyőjére, de lesznek változások is. Az egyik ilyen az ÖT című vitaműsor élén lesz, amelyet augusztus 28-tól Dévényi István helyett Vogyerák Anikó vezet majd.

Megkerestük a csatornát a váltás okairól, az ATV Csoport sajtóosztálya pedig a következő választ küldte: