„Az orbáni Magyarország a pangás állapotában él. Haszonélvezői is tudják, hogy baj van, de kitartanak, mert ahol ők vannak, onnan nincs visszaút. Egyelőre. A változás időszakában hirtelen sokakról derült ki, hogy ellenállók voltak, belülről bomlasztottak. Az örök és megbonthatatlan állampárt és szétmállott, mert tagjai menekülni kezdtek. Az orbáni Magyarország totálisan tévúton jár. Kapkodó válaszai a sodródás, a pangás jelei. Az ország szegényedik, erőforrásai elapadnak. A helyzet annyiban még rosszabb is, hogy a nyolcvanas években már térdelt a hatalom a Nyugat segítségéért, most pedig az a forrás is elapadt.

Egy "nagymagyarral", egy magára keresztet hányó hatalommal sok szempontból nehezebb. Velük szemben sokaknak lelki vihar beismerni, hogy baj van. A rendszerváltáshoz ellenzék is kell. Anno volt hozzá felhajtóerő, bizalom. Meg alku, csak hogy nagyobb baj ne legyen.



A pangó orbáni rendszer is megbukik. Az a kérdés, mikor és hogyan.”

***