Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely tájékoztatott.
Nem kerteltek a szakértők.
A Tisza Párt állítólagos előnye a baloldali felmérésekben számos kérdést vetett fel a hazai közéletben. A Mestertervben nagyító alá tettük ezek lehetséges okait is.
A Tisza Párt előnye kapcsán Mráz Ágoston Sámuel aláhúzta: egyre több jel utal arra, hogy egy átverés történik. Mint fogalmazott:
„nagy feladat lesz majd a választások után ennek a kiértékelése és végiggondolása, hogy mit lehet ez ellen tenni. A vélemény szabad, de azért a közéleménykutatásnak mégiscsak egy tudományos módszernek kellene lennie.”
A Nézőpont Intézet vezetője szerint ugyanis „érdemes elgondolkodni abban a világban, ahol a fake news-t üldözik, hogy a fake poll-okkal kapcsolatban mit lehet tenni.”
van hibahatár, lehet másféle kérdést feltenni, de itt Magyarországon két valóság van, és ezt szerintem valahogyan rendbe kell tenni”
– szögezte le.
A szakértő szerint „közös szabályozással vagy törvényerővel, még ezt sem tudom, persze olyannak kell lennie, hogy még egy ellenzéki érzelmű ember is azt mondja rá, hogy igen, ez egy helyes szigorítás, átalakítása ennek a szakmának”.
Mert ami most van, az a komolytalanság kategóriájában tartozik”
– tette hozzá.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a vélemények világa felöl közelítette meg a kérdést. Példaként felhozva, hogy a Barcelona szurkolói egy ízben nyílt levelet írtak a Sport TV-nek amiatt, hogy kifogásolták Hegyi Iván kommentátorságát, aki a Reálnak szurkol.
Mint fogalmazott: „Szerintem ez egy helyes dolog. De van egy apró különbség: Hegyi Ivánról tudjuk, hogy Reál-szurkoló. Most legalább
az lenne a minimum, hogy előállnak ezek az emberek, és elmondják, hogy én a Tiszának mérek. Én a Tisza mellett érvelek, és akkor azt mondom, hogy rendben van barátom, értem, onnét nézel rá a világra. ez egy tisztességes dolog. De beállítani így, hogy ő a magának tekintélyt igénylő közvélemény-kutató, meg a tekintélyes politikai ellemző... hányszor tévedett? Hány kudarca volt? Ezt miért nem írják le, amikor átveszik,
hogy ekkor és ekkor és ekkor és ekkor és ekkor és ekkor nem volt igaza? Így kezeljük ezeket az állításokat” – tette hozzá.
„Olyan nagy tekintélyekről beszélünk, akik valójában tekintélyelvűvé váltak, ugyanis a tekintélyelvű emberek, azok nem hajlandóak vitatkozni. És mind Hann Endre, mind Török Gábor abba a kategóriában tartozik, és még tudom mondani a neveket, akik nem hajlandóak leülni egy asztalhoz. Egy konferenciameghívást elfogadni, ahol ellenvéleménnyel találkoznának. Olyannal, ami nem csak egy hirtelen felindulásból elkövetett kritika, hanem esetleg ismeri, hogy korábban mit mondtak, rákérdez az érvelésük hátterére, esetleg ért a közvéleménykutatáshoz, és megkérdezi, hogy hogyan sikerült ezt kiszámolni a valóság ismeretében, stb. stb.” – értett egyet Mráz Ágoston Sámuel.
Ezek az emberek „csak olyan médiumoknak nyilatkoznak, ahol a tömjénfüst veszi őket körbe, és nagy elismeréssel tapsolnak nekik”
– tette hozzá.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitóképen: Magyar Péter. Fotó: FERENC ISZA / AFP