01. 23.
péntek
Párbeszéd – Zöldek liberális Magyarország párbeszéd Szabó Tímea ellenzék Fidesz Orbán Viktor baloldal

Teljesen elszabadult Szabó Tímea: börtönbe záratná a neki nem tetsző embereket (FOTÓ)

2026. január 22. 19:19

„Én nem radiátort hozok. Én valami jobbat!” – fogalmazott a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese.

2026. január 22. 19:19
Szabó Tímea

Szabó Tímea még szerdán reagált Orbán Viktor fűtéssel kapcsolatos bejelentésére.

Én nem radiátort hozok. Én valami jobbat!”

– fogalmazott a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, majd megosztott egy fotót, amelyen egy random fideszes ember kezére bilincset tesznek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Krupp Skya
2026. január 23. 12:25
jump-ing ------------------------------------------------- jump-ing elvtárs te inkább egy ÁVÓ-s ing vagy, meg ÁVÓ-s csizma 6 pár Te Ruszin Szendit elvtársadat szívtad le de a zsír rajta maradt!
Válasz erre
0
0
angie1
2026. január 23. 12:17
Én viszont már a viccosztályra küldeném a hülye picsát hátulkötözős pizsiben!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. január 23. 11:20
Ez a nő nem normális, sok társával együtt bizony nagyon kellene nekik a diliház!
Válasz erre
1
0
Haát Izsák
2026. január 23. 11:00
Álompár lennének Petivel! Még lehet, hogy összejönnek április után. A közös bánat néha összehozza az embereket. Te jó Isten, mi lenne abban a családban?
Válasz erre
0
0
