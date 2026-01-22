Teljesen elszabadult Szabó Tímea: börtönbe záratná a neki nem tetsző embereket (FOTÓ)

Na jó, ilyen nincs: Fekete-Győr újra zuhany alá tolta az elektromos rollert – igaz, ezúttal nem szó szerint

Jó drágán adja ki belbudai legénylakását, közben pedig sóhajtozik a fiatalok nehézségei miatt. Miért nem támogat egy pályakezdőt olcsó lakhatással? Tán egyetlen rászorulót sem ismer? Francesca Rivafinoli írása.