Teljesen elszabadult Szabó Tímea: börtönbe záratná a neki nem tetsző embereket (FOTÓ)

Futótűzként terjed Oroszországban a magyarok Ukrajnának küldött válasza
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
„Én nem radiátort hozok. Én valami jobbat!” – fogalmazott a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese.
Szabó Tímea még szerdán reagált Orbán Viktor fűtéssel kapcsolatos bejelentésére.
Én nem radiátort hozok. Én valami jobbat!”
– fogalmazott a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, majd megosztott egy fotót, amelyen egy random fideszes ember kezére bilincset tesznek.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor és Szijjártó Péter üzenete valóban mindenhova eljutott.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt