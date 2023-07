Lebuktatta a ChatGPT-t az egyetemista, szeptemberben a Brain Baron találkozhat vele

A Princeton diákja három nap alatt írt egy algoritmust, ami bármilyen szövegről megmondja, hogy a ChatGPT írta-e. A GPTZero már több millió felhasználónál jár, Edward Tian pedig több más izgalmas előadó mellett az idei Brain Bar fesztiválon mesél arról, mi a gond a mesterséges intelligenciával.

A szeptemberben kilencedik alkalommal elstartoló Brain Baron kiderül, milyen szkafander kell ahhoz, hogy meghódíthassuk a világűrt: Lindsay Aitchison, a NASA mérnöke elmeséli, hogyan fejleszti a következő generációs űrruhát, amiben az Artemis-program asztronautái 2025-ben a Holdon sétálhatnak majd.

A CIA volt elemzője,

Martin Gurri megjósolta a Brexitet, Donald Trump elnökségét, a Brain Baron pedig arról beszél majd, hogyan törte meg a közösségi média az elitek információs monopóliumát,

és forgatta fel a modern társadalmakat is. A napi hírzajon segít majd felülemelkedni a fesztivál látogatóinak Peter Turchin orosz származású amerikai tudós, aki a történelemből gyűjtött nagy mennyiségű adat segítségével jósolja meg a jövőt.

Az alváshiány és az alvászavar sokak számára mindennapos problémát jelentenek. Dr. Sophie Bostock alváskutató a fesztivál előadójaként elmeséli majd, miért kellene sokkal jobban figyelnünk az alvásra is, ha jobban szeretnénk teljesíteni mindennapjaink során. A Brain Bar meghívására érkezik Budapestre a holland Anouk Wipprecht is, aki a csúcstechnológiát hozza össze a divat világával: olyan ruhák megalkotásán dolgozik, amelyek gondolatokkal irányíthatóak és a környezet változására is reagálnak, ezeket pedig a Brain Baron is bemutatja majd.

Igazi magyar sikersztorival lép fel a Brain Bar színpadán Schaffhauser Sámuel és Palánki Dávid, akik fiatal koruk ellenére máris több millió dolláros közösségi támogatást gyűjtöttek be. Startupjuk, a Shrooly lehetővé teszi, hogy otthon, egy okoskészülék segítségével termeszthessük a kedvenc gombánkat, amit aztán el is fogyaszthatunk. Ha már hazai dicsőségek: a fesztiválra látogatók a világ egyik legjobb brass bandjével, a pécsi Band of StreetS-szel is találkozhatnak, de fellép a háromszoros BMX-világbajnok Kun Ádám és a magyar újgenerációs underground-szcéna új tehetsége, a rapper Sisi is. A rendezvény még több mint 80 előadót állít színpadra, akik közül sokakkal már most meg lehet ismerkedni a szervezők oldalán.

A Magyar Zene Házában rendezett Brain Bar hazai házigazdái a magyar podcastkultúra két nagy kedvence, Lil Frakk és Linczényi Márkó lesznek, és a fesztivál kedvéért ismét visszatér Budapestre Iain Lindsay volt brit nagykövet is.

