Az 1960-ban született Vadász Ernő saját bevallása szerint mostoha körülmények között nőtt fel, s ezért tért hamar a bűn útjára. A korabeli lapokban italozó életformájúnak jellemzett férfi többször volt büntetve kisebb-nagyobb ügyekért, és 1980-ban egy életveszélyt okozó késelés kapcsán is bekerült a neve az újságokba. Ekkor az ivócimborája némi szóváltás után brutális módon megkéselt egy 72 éves nyugdíjast. Ezért nem vették elő Vadász Ernőt, ám, hét évvel később már igen.

1986. december 10-én az utolsó magyar halálraítélt a barátjával, L. Istvánnal üldögélt a tiszacsegei kocsmában. Aznap már elloptak a Fő utcai presszó elől egy kerékpárt és a kormányon lévő szatyorban található söröket is megitták. Talán a potyasörözés közben találták ki, hogy elveszik az 53 éves ismerősük, Juhász Imre frissen kapott fizetését. Az utcán, lesben állva várták a hazatérő áldozatukat,

leütötték, fejbe rúgták, majd különös kegyetlenséggel végeztek vele.

A halottszemle során húsz olyan súlyos sérülést találtak a férfi testén, amely láttán a szakemberek is elborzadtak. Mivel pénzt nem találtak az áldozatnál, a házába is betörtek, majd a helyi vendéglőbe is, ahonnan elvitték a váltópénzt.

Bitófa a Gyűjtőfogházban. 35 éve használták utoljára...

Forrás: MTI/Rózsahegyi Tibor

Vadász és a bűntársa abban reménykedett, hogy megússzák az esetet, az áldozat temetésén ugyanis azt mondták, hogy egyelőre nincsenek nyomon a rendőrök. Már a halálos ítélet kimondása után egy újságírónak azt ecsetelte, azért bukott le, mert a féltestvére (aki egyben az élettársa is volt…) elmondta a történteket a tiszacsegei körzeti megbízottnak. Vadászt 1987 januárjában vette őrizetbe a rendőrség, majd a következő év januárjában a visszaeső férfit a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság előre kitervelt, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt első fokon halálra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság aztán május 18-án helyben hagyta az ítéletet, Vadász kegyelmi kérvényét pedig elutasította.

1988. július 14-én, hajnali öt óra után néhány perccel aztán Budapesten, a Gyűjtőfogházban felakasztották Vadász Ernőt. A bűntársa 18 év börtönnel megúszta az esetet. Minderről az MTI közleménye jelent meg másnap a lapokban. Vadász a protokoll szerint a kivégzés előtti napon orvosi vizsgálaton esett át és neki is felajánlották, hogy az utolsó este, vacsorára elkészítik a kedvenc ételét. A Gyűjtőfogházban ez

legtöbbször rántott hús és palacsinta volt, de olyan kivégzésre váró is akadt, aki görögdinnyét kért.

Vadász Ernő halálos ítéletének végrehajtója a börtön egyik őre volt, aki önként jelentkezett a feladatra. Az első fokú halálos ítélet után Vadász még hónapokig reménykedett, hogy megússza a bitófát, s mindezt egy őt meglátogató újságírónak is elmondta, ahol az életéről is mesélt: „Mostoha gyerekkorom volt, fiatalon kezdtem a bűnözést. Lebuktam, becsuktak, kiszabadultam, ittam, újra balhéztam, megint lecsuktak” – mondta Vadász Ernő, aki szerint bizonyos szempontból jobban járt az áldozata, mint ő maga: „A mi áldozatunk legalább nem érezte előre, hogy az órái meg vannak számlálva. Bezzeg én már lassan hetedik hónapja reszketek a halál árnyékában” – fogalmazott sajátos logikával. Majd azt is hozzá tette, májusban volt a születésnapja és „éreztem, hogy 29 éves már nem leszek.”

1988-ban, Vadász akasztása mellett még egy halálos ítéletet hajtottak végre, aztán a rendszerváltás hajnalán az Alkotmánybíróság megszüntette itthon a halálbüntetést.

A kimutatások szerint 1963 és 1988 között egy év kivételével (1986) minden évben volt kivégzés Magyarországon.

1964-ben 10, 1965-ben 11 ember ellen hajtották végre a halálos ítéletet, később aztán a Kádár-rendszer konszolidációjával párhuzamosan a kivégzések száma is csökkent. A halálbüntetés kérdése azóta többször is fókuszba került, például Szita Bence kegyetlen meggyilkolása vagy Szögi Lajos halálos olaszliszkai meglincselése kapcsán. Európában a halálbüntetést egyedül Fehéroroszországban alkalmazzák. A világ sok országában viszont igen, így az Egyesült Államokban is, ahol tavaly 22 embert végeztek ki. A listavezető Irán, ott 596 kivégzés történt 2022-ben, Szaud-Arábiában pedig 146 embert öltek meg a bírósági döntés után. Magyarországon immár 35 éve senkit…