„Magyarországot viszont szétszaggatták Trianonban, ez akkor is tény, ha gyötri emiatt az elbitorolt országrészek mai gazdáit a lelkiismeret. Úgyhogy érzékenyek mi lehetnénk, de mi inkább a rendes és békés kapcsolatokban vagyunk érdekeltek Szlovákiával is, tiszteletben tartva és tekintetbe véve a kölcsönösen kényes kérdéseket.

Elképedve hallgattam a cseh miniszterelnököt is. Petr Fiala azt bírta válaszolni arra a megállapításra, miszerint a csehek átálltak a föderalisták oldalára, hogy Csehország szuverén állam, és a kormánya a saját nemzeti érdekeit védi. Tehát Fiala úgy gondolja, szuverenista ő is, csak szerinte az a nemzeti érdek, ha lesz egy cseh rezervátum is a kevert népességű Európai Egyesült Államokban. Vít Rakusan belügyminiszter szerint pedig az egyetlen változás, amelyen Csehország viszonya az Európai Unióhoz keresztülment, az az, hogy az opportunizmusról áttértek a konstruktív, közös értékeken alapuló európai politikára. »Egyszerűen már nem az az álláspontunk – mondta –, hogy adjátok nekünk oda a támogatásainkat, az eszeteket meg hagyjátok meg magatoknak.«

Mintha csak a brüsszeli magyargyűlölők kórusát hallanánk. A baj csak az, hogy aki más eszével gondolkodik, más szavait szajkózza, ráadásul pénzért cserébe, az maga az opportunista. Nincs megalkuvóbb magatartás, mint eladni a hazát egy kis támogatásért cserébe.”

***