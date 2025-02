„Megérte a klubra koncentrálni a válogatott helyett” – így reagáltak a szurkolók arra a sajtóhírre, hogy Gulácsinak hamarosan mennie kell Lipcséből

„Egy hónapja még azt lehetett olvasni, hogy ő a Bundesliga legjobb kapusa” – írja egy hozzászóló arra utalva, hogy ősszel a legjobb átlagosztályzatot hozta össze Gulácsi a német bajnokság teljes, Manuel Neuerrel, Kevin Trappal, Gregor Kobellel fémjelzett kapusmezőnyében. Az persze nem véletlen, hogy a nyáron megérkezett Lipcsébe a 10 millió euróért igazolt Maarten Vandevoort, és a 22 éves belga előbb-utóbb többet akar játszani, s kiszorítaná a magyart.

Ritka alkalom: nem Gulácsi Péter nevével kezdődik a lipcseiek összeállítása

Fotó: Facebook/RB Leipzig

Elismerő reakciók

„Már tavaly is ezt mondogatták, aztán mégis Péter véd. Ennyi Bundesliga meccsen rossz kapus nem tud védeni”

– véli egy drukker. Vandevoordtnak eddig mindössze 6 meccs jutott, egyszer csak csereként. Gulácsi Péter 328 fellépésnél tart az RB Leipzig színeiben, a Bundesligában 235-ször védett.

„Azért én kívánok neki még vagy 10 évet a kapuban, valamelyik magasan jegyzett csapatban” – ütött meg optimista hangot egy kommentelő, egy másik már a leendő új klubját is megnevezte.

„Liverpoolban nevelkedett, majd Salzburg, Lipcse, és most jó eséllyel az MLS-be kerül majd a New York Red Bullshoz. Ez az a karrier, amin abszolút nincs mit szégyellni.”

Valóban – ha esetleg távozna – lehetséges opció a cégcsoport amerikai csapata. Nem árt megjegyezni, hogy 2026 nyaráig szerződése van a lipcseiekkel.