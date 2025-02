Kifakadt Szoboszlaiék edzője: Ez elfogadhatatlan!

Bölcsességek

„Elfogadhatatlan, hogy kikaptunk a Plymouth-tól. Csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Más arcunkat kell mutatnunk holnap. Nemcsak az eredménnyel volt baj, hanem a teljesítmény is jóval rosszabb volt, mint ami Liverpooltól elvárható lenne.

Egy bölcs ember egyszer azt mondta nekem, hogy semmi jó nem származik egy vereségből.

Mindannyian azt választottuk volna inkább, hogy több meccsünk legyen” – idézi a Magyar Nemzet Arne Slotot, aki tudatta: Joe Gomez megsérült, nem játszhat, Trent Alexander-Arnold visszatérését viszont nem zárta ki, a jobbhátvéd hétfőn már a társaival edzett.

Városi rangadó

Azt már mi tesszük hozzá, hogy eredetileg nem szerepelt a naptárban februárban ez a hétközi bajnoki. December elején a két halálos áldozatot követelő, Nagy-Britannia nyugati és déli részén végigvonult Darragh nevű vihar miatt kellett elhalasztani a Mersey-parti derbit. A két csapat helyzete nem változott, a Liverpool listavezető, az Everton a középmezőny végén áll. Szoboszlaiék számára a presztízs mellett fontos szempont, hogy megerősítsék vezető pozíciójukat. Győzelem esetén – azonos meccsszámnál – 9 ponttal elléphetnek az Arsenaltól. A 16. helyezett Everton hármat is előreléphetne…

„A szurkolóink támogatására óriási szükségünk van. Zseniálisak voltak eddig is, még akkor is, amikor nem voltunk a legjobbak. Nekik is élvezniük kell a meccset, szeretnék, hogy jól játsszon a csapat, mindennél jobban vágynak a győzelemre.

Ez egy nagy derbi, már nagyon várom, és remélhetőleg a játékosok készen állnak"

– nyilatkozta az Everton januárban visszatért vezetőedzője, David Moyes.

Tavaly áprilisban 2–0-ra nyert az Everton a Goodison Parkban. Ilyen meglepetést nem szeretne még egyszer a Liverpool. Éppen elég volt az FA -kupából való kiesés, amire a Ligakupa fináléba jutás sem jelent gyógyírt. Talán egy Everton-verés az lenne...