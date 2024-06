Sallai: Barniért is küzdöttünk

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A mérkőzés legjobbjának választott Sallai Roland szerint a magyar labdarúgó-válogatott a súlyos arcsérülést szenvedő Varga Barnabásért is küzdött a skótok ellen drámai küzdelemben 1-0-ra megnyert utolsó Európa-bajnoki csoportmérkőzésén.

„Szörnyű pillanat volt Barnit így látni.

Szerencsére most már sokkal jobban van. Valószínűleg kisebb műtét vár rá, szorítunk neki, hogy minél hamarabb velünk legyen újra. Érte is küzdöttünk a hátralévő 15-20 percben, ez a siker neki is szól” – jelentette ki a Freiburg támadója, aki végig nagy kedvvel futballozott, majd a századik percben az ő gólpasszából döntötte el az összecsapást Csoboth Kevin.

A 27 éves futballista leírhatatlannak nevezte, hogy ilyen későn nyerték meg a találkozót. Nem csak neki, hanem az egész csapatnak, a szakmai stábnak és a szurkolóknak egyaránt. „Bizakodók vagyunk, hogy számunkra kedvezően alakulnak az eredmények. Remélem, nem ez volt az utolsó meccsünk és valaki közülünk megszerzi majd újra ezt az elismerést” – mondta

Sallai, aki majdnem a sajtótájékoztatón felejtette a trófeát, de Marco Rossi szövetségi kapitány nevetve utána szólt,

hogy azt nem ő érdemelte ki.

A csoportkör végén hatból a négy legjobb harmadik jut tovább, jelenleg a magyarok három ponttal és mínusz hármas gólkülönbséggel állnak, legkorábban kedden, legkésőbb szerdán derül ki, hogy ez elég-e a továbbjutáshoz.