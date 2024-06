Vihar után folytatódik az Eb második nyolcaddöntője: Németország–Dánia 0–0

Nyitókép: uefa.com

Mint köztudott, a németek a magyarokat is megelőzve, 7 pontot gyűjtve az A-csoport győzteseként mentek az Eb nyolcaddöntőjébe, míg a dánok a 3 pontot szerezve a C jelű négyes második helyezettjeként jutottak el a 16 közé. Mint köztudott, a németek a magyarokat is megelőzve, 7 pontot gyűjtve az A-csoport győzteseként mentek az Eb nyolcaddöntőjébe, míg a dánok a 3 pontot szerezve a C jelű négyes második helyezettjeként jutottak el a 16 közé. A két válogatott egymás elleni mérlege: 28 mérkőzésen 15 német győzelem, 5 döntetlen és 8 dán siker, a gólkülönbség 55–38 a hazaiak javára. Nagyon bekezdtek a házigazdák, s a 4. percben be is találtak a dán kapuba, ám Kroos bal oldali szöglete után Schlotterbeck közeli fejesgólját Michael Oliver játékvezető nem adta meg lökés miatt, kifelé ítélt szabadrúgást. A lendület azonban nem tört meg, újabb német helyzetek következtek, s rendesen megdolgoztatták Schmeichel kapust. Az hamar kiderült ezen a mérkőzésen is, hogy ez a német válogatott roppant erős. A dánok csak elvétve jutottak el az ellenfél kapujához.

És a nyomás a későbbiekben sem csökkent, ám majdnem Dánia szerzett vezetést. A 20. percben egy hosszú indítást Eriksen kezelte le szépen, s 16 méterről lőtt, ám Rüdiger belelépett a lövésbe. A kezdeti német rohamokat aztán túlélték a dánok, s a félidő felére már kiegyenlítettebb lett a meccs.

Lecsapott a vihar a szombat esti nyolcaddöntőre. A 35. percben Michael Oliver félbe is szakította a mérkőzést, olyan rossz volt az időjárás Dortmundban. Felhőszakadás, jégeső és villámlás miatt a főszereplők az öltözőbe vonultak.

Elment a vihar, és körülbelül 25 perc elteltével folytatódhatott a mérkőzés.

Cikkünk folyamatosan frissül!!!