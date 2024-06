Itt az Eb első nyolcaddöntője: Svájc–Olaszország 2–0 (1–0)

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Meszara

Ki ne tudná nálunk, hogy Svájc Magyarország előtt a mi csoportunk második helyén jutott tovább a mi négyesünkből 5 ponttal? Olaszország pedig a spanyolok mögött lett második 4 ponttal.

Sokan úgy tartják, a csoportmeccsek után, a kieséses szakaszban kezdődnek igazán a nagy tornák. Most már nem lehet finomkodni, számolgatni, a taktikázás idejének vége. Szombaton kora este Berlinben izgalmasnak ígérkező mérkőzéssel, a Svájc–Olaszország nyolcaddöntővel folytatódott az Európa-bajnokság. Három évvel ezelőtt, 2021-ben a csoportkör második fordulójában Olaszország 3–0-ra nyert Svájc ellen, és aztán meg is nyerte a tornát, míg az alpesi ország válogatottja az utolsó fordulós győzelmét követően csoportharmadikként jutott tovább az Eb-n. A 2021-es vb-selejtezőben is összetalálkoztak, egy csoportban volt a két csapat, kétszer döntetlenre végeztek. Az első negyedóra inkább csak tapogatózással telt, komoly helyzetet nem láthattak a nézők.

Az első félidő derekán kissé megélénkült a meccs, mindkét csapat megpróbált helyzeteket kialakítani az ellenfél kapujánál, de nagy lehetőség egyik oldalon sem adódott. A svájci támadásokban azonban jobban benne volt a veszély, csak az utolsó passzok mindig pontatlanok voltak. Fél óra alatt Svájc nyolcszor próbálkozott gólt lőni (a lövésekből ugyanakkor csak egy találta el a kaput), míg Olaszország csupán egyszer. Fél óra elteltével a labdabirtoklás 64:36 volt Schärék javára. Amúgy a svájciak 1993 óta nem tudták legyőzni az olaszok, akkor egy vb-selejtezőn nyertek.

Érett a svájci gól, és a 37. percben össze is jött.

Remek összjáték végén Remo Freuler talált a kapuba, ezzel 1-0 a meccs állása.

Vargas adott közlépre a tizenhatos bal sarkáról, érkezett az egyedül hagyott csapattársa, aki felpörgette magának a labdát, és nagyon pontosan lőtte ki a jobb alsó sarkot. A Bologna középpályásának ez volt a kilencedik gólja a válogatottban. A vezetőgól után sem változott a meccs képe, többet volt a labda Freuleréknél. Sőt, a játékrész hosszabbításában szabadrúgásból majdnem Rieder is betalált, de Donnarumma a kapufa segítségével mentett. Az Eb-címvédőnek a második félidőben komolyan változtatnia kell a játékán, ha nem akarnak már a nyolcaddöntőben búcsúzni az Európa-bajnokságtól. Megérdemelten vezet Svájc!