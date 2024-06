A Mandiner szóra bírta Gulácsi Pétert, aki figyelmeztet: Ez a német válogatott nem az, amelyet legyőztünk!

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A tizedik évét tapossa Németországban Gulácsi Péter. Az RB Leipzig és a magyar válogatott színeiben is számos szép sikert és kudarcot is megélt. A nemzeti együttesben – közel egyéves kényszerszünet után – visszaszerezte a helyét a kapuban, ám felért egy rémálommal az Európa-bajnoki nyitány: három gólt kapott, Svájc 3-1-re legyőzte Magyarországot, amely nehéz helyzetbe került. A 34 éves kapus a gólokról nem tehetett, sőt volt több nagy bravúrja is. Igazi profiként igyekszik előre tekinteni, lapunk azért feltépte a friss sebeit, hogy megtudjuk, mit élt át a kölni stadionban.

„A hangulat meg a támogatás megint egyedülálló volt a szurkolók részéről. Nem rajtuk múlott, hogy kikaptunk, hanem azon, hogy főleg az első félidőben passzívak voltunk.

Hibákat követünk el, labdával nem voltunk elég dominánsak, így kijött nyilván az a kvalitás a svájciaknál, amit előre tudtunk. A két hatos pozícióban szereplő játékosuk nagyon labdabiztos, a támadóik jól mozogtak üres területekbe, könnyen be tudták nekik játszani a labdát a vonalaink közé. Onnantól kezdve pedig ha ránk tudnak fordulni, mindig veszélyes, így kaptuk az első gólt. A másodikat az szünet előtt lőtték, és mindig beszélünk a fontos pillanatokról, ez az volt. Ha az ember 0-1-gyel megy az öltözőbe, és ott helyre tudja tenni a dolgokat, akkor más szituáció áll elő. Túl sok lehetőséget adtunk nekik, több ziccerük is volt” – adott szakértőket megszégyenítő szakmai értékelést Gulácsi a Mandinernek.

Arra a felvetésünkre, hogy mégis csak egy magasabban jegyzett válogatott a svájci, a kapus replikázott, hiszen mint emlékeztetett, többször borította a papírformát Magyarország az utóbbi években.

„Komoly csapat, de már játszottuk sok nagy játékerőt képviselő válogatottal, és megmutattak: ha fegyelmezetten és koncentráltan játszunk, nem hibázunk, akkor szorosabbá tehetjük a mérkőzéseket. Most 0-2 után sikerült szépítenünk, volt egy olyan 10-15 perc, amikor egy oda-vissza nyílt játék alakult ki. Kis szerencsével kiegyenlíthettünk volna. Kitámadtunk, ezáltal több kontralehetőségük adódott, hamarabb megszerezhették volna a harmadik góljukat. A ráadásban meg is szerezték, remélem, ami nem jön jól a gólarány miatt a csoportkör végén.”