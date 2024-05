Szoboszlaiék elérzékenyülve hallgatták Klopp búcsúbeszédét az öltözőben (VIDEÓ)

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, Jürgen Klopp beszédet mondott az utolsó liverpooli mérkőzése után, ahol elköszönt a szurkolóktól, a játékosoktól és a klub valamennyi dolgozójától. Beszédében húzott egy váratlant is, énekelve jelentette be utódját, a holland Arne Slotot.

A Wolves elleni meccs után – amelyet a Liverpool 2-0-ra nyert meg – Klopp tartott még egy utolsó eligazítást az öltözőben, amiről videó is készült, így bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé – olvasható a Magyar Nemzeten.

Szeretlek titeket, ez minden, amit mondhatok. A futball, amire képesek vagytok, teljesen őrületes. Látni titeket, a fejlődéseteket, ahogyan megtettétek a következő lépést és harmadikok lettetek, alig vártam.

Még nem tudom, ki lett a bajnok, a City? Az egyetlen, aki meg tudta állítani őket, mi voltunk, és újra képesek lesztek rá” – mondta Klopp a csapat játékosainak, akik a videón jól látható módon elérzékenyülve, többen könnyekkel küszködve hallgatták a német edzőt.

A Premier League utolsó fordulójában kiderült, hogy a Manchester City zsinórban negyedjére lett bajnok, az Arsenal szerezte meg az ezüstöt, míg Klopp Liverpoolja lett a harmadik.

„Azt mondtam ma reggel, hogy lesz néhány ember, aki szerint ez nem elég. Elárulom, hogy nekik lövésük sincs a futballról.

Tudtatok volna jobbak lenni bizonyos pillanatokban? Persze, ez mindig lehetséges. De jobbak voltatok, mint amit általában vártak tőletek? Ó, igen!”

– folytatta Klopp.

„Több időbe telik, mire újra létrejön egy topcsapat, de ti simán megcsináltátok. Ezért növekedtek meg az elvárások olyan gyorsan, hogy azzal már nem tudtunk lépést tartani. Ez egy kis probléma. De az, hogy megszereztük a harmadik helyet a Liverpool 2.0 első idényében, és most kívülről új energia, új hatás, új lendület, új bizonyítási lehetőség érkezik, az mindenkinek jót tesz majd, hogy mindent kihozhassatok a karrieretekből” – tette hozzá Klopp. A beszédet Szoboszlai Dominik is tátott szájjal hallgatta. „Már így is sokat beszéltem. Csak annyit akarok mondani, hogy szeretlek titeket. Köszönöm az utat, büszke vagyok rátok és arra, hogy ennek a részese lehettem. Köszönöm nektek, és ne feledjétek, határ a csillagos ég, fiúk” – ért a mondandója végére a német edző.

Az utolsó öltözői beszédet itt tekintheti meg: