Ronaldinho, Jordi Alba, Griezmann, Matthäus, Koeman, Dunai – tudta, hogy e legendás labdarúgók mind ma ünneplik a születésnapjukat?

Nyitókép: Mandiner illusztráció /AFP

Március 21-e különleges nap a világ labdarúgásának történetében. No nem egy legendás mérkőzés – bár biztos ilyenből is van pár, amelyik erre a napra esik – vagy egy emlékezetes sportesemény miatt. Talán a tavaszi nap-éj egyenlőség, talán egyéb ok miatt, de lehet valami különleges e napban, mert eltérő években ugyan, de hat legendás labdarúgó is ekkor született. Köztük egy magyar, a ma nyolcvanegy éves Dunai Antal.

Hogy a legendás szó esetükben egyáltalán nem túlzás, arra egyértelmű bizonyíték, hogy

hatan összesen nyertek többek közt 3 világbajnoki és 3 Európa-bajnoki címet, 1 olimpiát, 1 Copa Américát, 4 Bajnokok Ligáját, 2 UEFA-kupát és 2 Aranylabdát,

csak, hogy a legfontosabbakat említsük. Meg úgy egyébként 7 magyar, 7 német, 2 holland, 1 olasz, és 11 spanyol bajnoki címet, 3 magyar, 3 német, 4 holland, és 7 spanyol kupát, és még sok egyéb díjat.

Mindezt úgy, hogy mindannyian különböző nemzetiségűek, és egy kivétellel nem is játszottak azonos csapatban egy időben!

Plusz érdekesség, hogy a hat labdarúgóból ötben születésnapjuk mellett van még egy közös pont, ez pedig az FC Barcelona.

Az említettek közül négyen – Koeman, Ronaldinho, Griezmann és Jordi Alba – szerepeltek a katalán óriásklub mezében, és amennyiben a kommunista vezetés nem akadályozza meg, minden bizonnyal Dunai Antal is továbbvitte volna Kubala László örökségét. Bemutatjuk a legjobb a március 21-én született labdarúgókat!

Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó az Újpest örökös bajnoka 81 éves

Időrendben és honfitárssunkként is az első helyre kívánkozik a ma 81 éves Dunai Antal neve. Dunai 1943-ban született Bács-Kiskun megyei Gara településen. Az első osztályban 18 évesen a Pécsi Dózsa együttesében győztes góllal debütált a Győr ellen. 1964-ben igazolt az Újpest csapatához, amellyel 1969 és 1975 között hétszer (!) nyerte meg a magyar bajnokságot.

Dunai rendkívül gyors és gólerős támadó volt, állítása szerint 3,5 másodperc alatt futotta le a 30 métert. 1967-ben, 1968-ban és 1970-ben is ő lett a magyar bajnokság gólkirálya.

1967-ben 36 góllal európai ezüstcipős lett. Teljes futballkarrierje alatt 326 elsőosztályú bajnoki mérkőzésen szerepelt és összesen 202 gólt szerzett.

Visszatekintve úgy érzi, mindez nem csak az ő érdeme, hiszen olyan csapattársai Göröcs János, Zámbó Sándor és Fazekas László kitűnő passzokkal segítették őt és Bene Ferencet.

Dunai Antal az Újpest hétszeres bajnok legendája 75. születésnapján MTI/Koszticsák Szilárd

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar nemzeti csapatban is komoly sikereket ért el, hiszen 1964-ben többek között az ő selejtezőben lőtt góljainak köszönhetően Magyarország kijutott a tokiói olimpiára. Ám mivel a tornán nem kapott játéklehetőséget, hiába volt nagy szerepe a kijutásban, az akkori szabályok szerint nem nyert olimpiai bajnoki címet. Elmondása szerint mindezt nagy csalódásként élte meg, máig fájó pont a karrierjében. Az élet azonban kárpótolta, hiszen a következő két olimpián a magyar válogatott kulcsembere volt. 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet nyert, az 1972-ben Münchenben rendezett játékokon pedig ezüstérmes lett, és összesen kilenc gólt lőtt.

Dunait Kubala László, javaslatára szerette volna megszerezni az FC Barcelona, de a szocialista rendszerben a magyar labdarúgókat 1979-ig nem engedték külföldre szerződni, ezért itthon maradt.

Edzőként azonban végül kijutott Spanyolországba 1981-ben, és a Xerezzel megnyerte a harmadosztályú bajnokságot, majd volt az elsőosztályban a Real Betis, a másodosztályban pedig Castellón trénere. Később dolgozott a Real Murciánál és a Levanténél. Karrierjére visszatekintve azt mondja, hálás Istennek, hogy ilyen pályafutásban lehetett része.

Lothar Matthäus, a Nationalelf Aranylabdás csapatkapitánya, Maradona legkeményebb ellenfele 63 éves

Az egyik legsikeresebb német labdarúgó, Lothar Matthäus 1961-ben született Erlangenben. A német első osztályú labdarúgó-bajnokságban egész fiatalon, mindössze 18 évesen góllal mutatkozott be a Borussia Mönchengladbach együttesében. Mindez Jupp Heynckesnek, a 'Gladbach edzőjének köszönhető, mert ő fedezte fel a játékost, akiből így belsőépítész helyett profi labdarúgó lett. Matthäus öt szezon töltött az egyesületnél, majd 1984-ben a Bayern Münchenhez igazolt, amellyel a következő négy idényben három bajnokságot, egy kupát és egy szuperkupát nyert Németországban.

Legendák találkozása

Forrás: Frank Machler / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A német válogatottban 19 évesen rögtön egy Európa-bajnokságon debütált, és a csapat meg is nyerte az 1980-ban rendezett kontinenstornát. Alapemberré azonban csak 2 éveel később válta a Nationalelfben, ahol a klubjával ellentétben védekezőbb szerepkörben játszott. Az 1982-es világbajnokságon ezüstérmes lett a csapattal, majd 4 évvel később szintén döntőt játszottak és most a Maradona vezette Argentin válogatott kerekedett feléjük.

Matthäus épp Maradonát fogta a mérkőzésen, és az argentin később a legkeményebb ellenfélnek nevezte, akivel szembe kellett néznie.

Az 1988-as Eb-n már ő volt a német válogatott csapatkapitánya, és bár a csapat nem szerepelt jól, Matthäust beválogatták a torna álomcsapatába. Időközben Olaszországba igazolt az Internazionale csapatához, ahol Giovanni Trappattoni volt az edzője. Az Interrel a következő idényben bajnok és olasz szuperkupa-győztes lett, 1991-ben pedig megnyerte az UEFA-kupát.

De közben Olaszországban rendeztek még egy világbajnokságot, amelyen Lothar Matthäus pályafutása csúcsára ért.

A középpályás kitűnő teljestménye nagy szerepet játszott benne, hogy a németek megnyerték az 1990-es tornát, és csapatkapitányként magasba emelhette a világbajnoki trófeát.

A következő idényben elképesztő formában folytatta a játékot, a bajnokságban 8 gólt szerzett és 3-szor betalált az UEFA-kupában is, teljesen jogosan kapta meg a France Football Aranylabdáját, valamint a FIFA Év játékosa díját is. Matthäus 1992-ban súlyos keresztszalag-szakadást szenvedett, de egykori klubja a Bayern München bízott benne, így visszatért Németországba a bajor egyesülethez, amellyel újabb négy bajnoki címet, még egy UEFA-kupát, két kupát és három ligakupát nyert.

Szinte mindent megnyert, amit megnyerhetet, egyedül a Bajnokok ligája-győzelem nem jött össze, pedig nagyon közel volt. Az 1999-ben a Bajnokok ligája történetének egyik legdrámaibb fináléjában Matthäus 1-0-s vezetésnél a 90. percben már a tiszteletkörre indult, ám a Manchester United az utolsó pillanatban Sheringem és Solskjaer góljaival 2 perc alatt megfordította és megnyerte a meccset. E

zzel együtt egy kivételes pályafutás végén vonult vissza 2001-ben, öt világbajnoki részvétellel és 150 válogatott mérkőzéssel, német rekorderként.

Edzőként már nem volt ennyire sikeres, 2004. január 1. és 2005. december 31. között a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt, 28 mérkőzésen 11 győzelem 3 döntetlen és 14 vereség volt a mérlege.

Lothar Matthaus világbajnok lett

Forrás: Frank Kleefeldt / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Ronald Koeman 61 éves

A 78-szoros holland válogatott söprögető, Erwin Koeman öccse és Matthäus többek közt épp az 1988-as Európa-bajnokság döntőjében találkoztak, amely az Oranje győzelmével ért véget. A kőkemény védekezése mellett góljai miatt is ismertté vált egykori labdarúgó profi karrierjét az Fc Groeningenben kezdte , majd az Ajax következett, amellyel egy holland kupát és egy bajnokságot nyert. Innek a PSV Eindhovenhez igazolt, amellyel szintén bajnok és kupagyőztes lett, és

1988-ban megnyerte azt ami német kollégájának nem sikerült, a Bajnokok Ligája elődjét, a Bajnokcsapatok Európa Kupáját.

Koeman Cruyff edzősége alatt, 1989-ben igazolt az FC Barcelonához. Nem akárkik volt a csapattársai ebben az együttesben. A kapuban Andoni Zubizarreta, a középpályán Pep Guardiola és Michael Laudrup, a támadószekcióban pedig Hriszto Sztoicskov játszott akkor a gránátvörös-kékeknél. A holland játékos hat szezon játszott a katalán egyesületben, amellyel 1992-ben megnyerte a Bajnokok ligáját, és összesen 4 bajnoki címet, egy spanyol kupát és három szuperkupát zsebelt be.

Ronald Koeman a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányaként

Forrás: Koen van Weel / ANP / AFP

Koeman legnagyobb különlegessége az volt, hogy

védekező szerepköre ellenére rengeteg gólt szerzett. Pályafutása alatt 684 mérkőzésen összesen 239-szer talált az ellenfelek kapujába, és ami végképp hihetetlen, az 1993-1994-es idényben 8 gólt szerzett a Bl-ben, és ezzel gólkirály lett.

1997-es visszavonulását követően edzőnek állt, és e szerepében is sikeres tudott lenni. Az Ajax-szal és a PSV-vel holland bajnokságot, kupát és szuperkupát, a Benficával portugál szuperkupát nyert, a Valencia és a Barcelona trénereként pedig spanyol kupagyőzelmet ért el. 2023-tól a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Ronaldinho 44 éves

Ronaldo de Assis Moreira sokak szerint a világ valaha volt egyik legtehetségesebb labdarúgója, aki bár szinte minden fontos trófeát és díjat megnyert, pályafutását nézve mégis az az ember benyomása, hogy ebben több lehetett volna. A dél-amerikai labdarúgók egy részére jellemző rövid fénykor, majd gyors hanyatlás jellemzi az örökké mosolygós brazil legenda karrierjét,

ám amikor a csúcson volt, mindenki őt nézte és mindenki róla beszélt, hiszen nem volt nála senki jobb a világon.

Nehéz szavakat találni arra az elképesztő technikai tudásra, ütemérzékre, pontosságra ami jellemezte, és mindez egy olyan lazasággal párosult. Ronaldinho játékát látva teljesen hihető volt, amit róla mondtak, hogy „labdával a lábán született”. Gyakorlatilag bármit meg tudott csinálni a labdával, amit akart.

A szegény családból származó brazil támadó középpályás karrierje hazájában, a Grémio csapatában kezdődött. 21 éves korában igazolt Európába a Paris Saint-Germain csapatához, ahol mindössze két szezont töltött, majd elvitte az FC Barcelona, amelyben a csúcsra ért. A katalán csapatba együtt érkezett többek közt Rüstüvel, Rafa Marquezzel, Giovanni von Bronckhorsttal, és Edgar Davidsszal, és a megerősödött együttes a következő idényben bajnok is lett.

A Barcával 2006-ig még egy bajnokságot, két spanyol kupát és utolsó itt töltött szezonjában Bajnokok ligáját nyert. Egyértelműen ebben az időszakban volt a csúcson,

2004-ben és 2005-ben ő kapta a FIFA Év játékosa díjat, és utóbbi évben az Aranylabdával is elismerték a teljesítményét.

A labdarúgás mellett azonban túl sok időt töltött a bulizással, és ez a teljesítményére is hatással volt.

Ronaldinho és az örök mosoly

Forrás: Cesar Rangel / AFP

2008-ban az AC Milanhoz igazolt, és az itt töltött három év alatt nyert még egy Scudettót, de már látszott, hogy túl van a legjobb formáján. 2011-ben mindössze 31 évesen visszatért Brazíliába a Flamengóhoz, amely nyert rajta egymillió eurót, amikor egy évvel később eladta az Atletico Mineirónak. Utóbbival még megnyerte a Libertadores-kupát és a dél-amerikai szuperkupát.

A brazil szövetségnél fiatalon felfigyeltek a tehetségére, és 17 évesen már a korosztályos nemzeti csapatban szerepelt, amellyel világbajnok lett.

Öt évvel később, 2002-ben a felnőttek között is a csúcsra ért, világbajnok lett a brazil válogatottal.

A németországi világbajnokság egyik legszebb megmozdulása volt az angolok ellen nagyjából 40 méterről rúgott szabadrúgásgólja.

Pályafutása vége felé mindenféle balhéba keveredett, és hivatalos okirattal való visszaélés miatt rövid időre börtönbe is került. ahonnan 1.6 millió dollár (568 millió forint) óvadék kifizetése után engedték el, jelenleg újabb vádakkal néz szembe, amelyek szerint piramisjáték-szerű csalásba keveredett. A világ futballrajongóinak azonban ma is leginkább a fantasztikus cselek, a csodás gólok és az állandó mosoly jut eszébe Ronaldinhóról, aki 2016-ban az azóta az egész világon ismertté vált magyar fejlesztésű sportág, a Teqball negykövete lett.

Jordi Alba 35 éves

A katalán nemzetiságű Jordi Alba Ramos 1989-ben a Barcelona agglomerációjához tartozó L’Hospitalet de Llobregat nevű településen látta meg a napvilágot, és gyorsan kiderült, hogy nagyon ügyes a labdával. 13 évesen került az FC Barcelona híres utánpótlás-akadémiája, a La Masía falai közé, és szépen lépkedett előre az életkoránál magasabb korosztályú csapatokban, mígnem 16 éves korában arra hivatkozva, hogy túl kicsi, és nem elég erős, elküldték a csapattól.

Egy harmadosztályú klub, az UE Cornellà utánpótlásához került, de két év múlva felfigyelt rá a Valencia, és szerződtette. Egy darabig kölcsönben szerepelt, de 2009-ben bekerült az első csapatba, és szorgalmának köszönhetően meg is ragadt Unay Emery együttesében. a következő években olyan jól ment neki a játék, hogy

Barcelonában rájöttek, hibáztak, amikor az embertelen futómennyiséget produkáló szélvészgyorsa baloldali védőt elengedték, és 2012-ben újabb ajánlatot tettek a labdarúgónak.

Alba a Guardiola-korszak végén tért vissza a Barcához, amely ekkor a világ talán legerősebb játékosállománnyal rendelkező klubcsapata volt, mégis be tudta verekedni magát a kezdőcsapatba, és a következő években nyert hat spanyol bajnoki címet, 5 spanyol kupát, 4 spanyol szuperkupát, és 2015-ben a Bl-ben is csúcsra ért, valamint elhódította a klubbal az európai szuperkupát, 2016-ban pedig megnyerte a klubvilágbajnokságot.

Alba a válogatottban is sikeres volt, hiszen 2012-ben tagja volt az Európa-bajnok spanyol csapatnak, és 2023-ban megnyerték a Nemzetek Ligáját. A katalán labdarúgó tavaly nyáron távozott a Barcától, és ismét Lionel Messi klubtársa lett az Inter Miami együttesében.

Jordi Alba a régi-új csapattárssal és baráttal, Leo Messivel

Forrás: Lluis Gene / AFP

Antoine Griezmann, a válogatottsági világrekorder 33 éves

A krisztusi korba lépett labdarúgó aktív pályafutása vége felé jár, de még mindig ott van a legjobbak között. Friss hír vele kapcsolatban, hogy egy sérülés miatt megszakadt az elképesztő világrekordot jelentő sorozata.

Griezmann ugyanis a francia labdarúgó-válogatott legutóbbi 84 mérkőzésének mindegyikén pályára lépett. Ezt azt jelenti, hogy hét évig folyamatosan válogatott volt.

A támadó egyébként összesen 127 mérkőzést játszott a válogatottban és 44 gólt szerzett. A Les Bleus mezében 2016-ban Eb-ezüstérmes, 2018-ban Oroszországban világbajnok lett, 2021-ben pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját.

Griezmann az Atlético Madrid játékosaként

Forrás: Burak Akbulut / ANADOLU / Anadolu via AFP

Griezman amellett, hogy egy napon született, és két évig együtt szerepelt vele a Barcelonában, abban is hasonlít Jordi Albára, hogy ő sem egy nagytermetű játékos. Pályafutása kezdetén sokan nem gondolták, hogy vékony csontú, lassan növő kisfiúból egyszer világsztár lesz. Édesapjával hiába járták végig a francia nevelőegyesületeket, egyik sem akarta szerződtetni, mert fizikailag alkalmatlannak ítélték a játékra, amiért Griezmann majdnem felhagyott a labdarúgással.

Végül 14 évesen került a Real Sociedad utánpótlásához és négy évvel később már a felnőtt csapatban játszott. 2014-ben szerződtette az Atlétio Madrid, ahol megismerte a nevét a világ.

A klub mezében rögtön meg is nyerte a spanyol szuperkupát, 2018-ban pedig az Európa-ligát és az európai szuperkupát is. 2019-ben 120 millió euróért leigazolta az FC Barcelona.

Két nem túl sikeres évet követően (mindössze egy Király-kupa győzelem jött össze) azonban először kölcsönbe került vissza az Atléticóhoz, majd a két klub közti jogvitát követően visszavásárolták 22 millió euróért, és elenleg is a kisebbik madridi egyesületben szerepel.