Összeszedték Jürgen Klopp legemlékezetesebb gólörömeit (VIDEÓ)

A német edző 2015 óta irányítja a Vörösöket, akiket 2019-ben BL-győzelemre, 2020-ban Premier League-diadalra vezetett. (A világ legerősebb bajnokságát most is vezeti a csapat, illetve az Európa-ligában is versenyben vannak.)

„A legfontosabb ok az, hogy kifogytam az energiából. Tudom, hogy nem tudom újra és újra megcsinálni a munkát” – indokolta döntését Szoboszlaiék edzője, akit a nyilatkozatai mellett a pálya melletti gesztusai miatt szeretett meg az angol publikum.

Jellegzetesek voltak a gólörömei is, amelyekből a legemlékezetebbeseket a Premier League hivatalos csatornája gyűjtötte össze.

Nyitókép: képernyőmentés