Az Atlético Madridnak is lőtt gólt a Fradi új csatára, de mi lesz így Varga Barnabással?

Mint a Mandiner is beszámolt róla, Kenan Kodro személyében csatárt igazolt a rivális székesfehérváriaktól a magyar bajnoki címvédő. A 30 éves bosnyák támadó 11 találatával vezeti a labdarúgó NB I góllövőlistáját. A német, a spanyol, a svájci és a dán ligában is megfordult játékos 2,5 évet töltött a Fehérvár FC-nél, 88 fellépésén 44-szer volt eredményes. Érdekesség, hogy a Kodro ügyében érintett két klub csapata egymást követi a tabellán: a második Ferencváros 3 ponttal előzi meg a Fehérvárt, azaz – bár a tavaly épphogy bennmaradt Vidi elvileg a biztos megkapaszkodást tűzte ki célul a távozó főszponzor, a MOL nélkül – egy közvetlen riválist is gyengít a fővárosi együttes.