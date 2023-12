A gólkirály nem fér be az Eb-csapatba?

Nemzetközi mérce alapján is kiemelkedő évet zár Varga Barnabás. A Ferencváros 29 esztendős labdarúgója amihez nyúlt, góllá változott: 39 találattal zárta 2023-at! Számításaink szerint Pakson (18 mérkőzés/18 gól) és nyári átigazolása után Fradiban (21/17) is hasonlóan termelt. A magyar válogatottban az első számú csatárrá vált (6/4), ám talán a túlzott terhelés miatt is, az ősz végére megsérült és hetekre harcképtelenné vált. A szentpéterfai születésű játékos érthetően elégedett a teljesítményével.

„Egy év alatt sok minden történt velem, jobban nem is nagyon alakulhattak volna a dolgaim. Elégedett vagyok az idei évvel, de remélem, hogy jövőre még jobb lesz!” – nyilatkozta a fradi.hu-nak.